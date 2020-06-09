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高市議會藍營擬停會！黃捷：議會不該自我閹割質詢權

黃捷今天仍堅守崗位，留在議事廳準備質詢，議員同仁陸續上前打氣。（記者王榮祥攝）

黃捷今天仍堅守崗位，留在議事廳準備質詢，議員同仁陸續上前打氣。（記者王榮祥攝）

2020-06-09 10:59:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會藍營擬停會！今天會進行政黨協商；時代力量議員黃捷認為，讓代理市長與新局處長到任並準備後，就應該開會，並把剩下的部門與總質詢進行完畢，這才是議會與議員應盡義務與責任，議會不應該自我閹割質詢權。

黃捷表示，昨天得知議會即將黨團協商，國民黨團竟預計將6/11-6/28的議程先休會，就直接進二三讀接著到7/10定期大會閉幕；這樣調整等於把剩下的民政部門、社政部門質詢，及原本到7/22長達一個月的市長總質詢全部都砍掉，形同於把議員反映地方問題的權利通通收回。

她要呼籲議會，6/12前中選會就會公告韓市長解職，讓代理市長與新局處長到任並準備後，就應該讓議會復會，並把剩下的部門與總質詢進行完畢，這才是議會與議員應盡的義務與責任。議員的質詢也是能讓新市府團隊快速進入狀況的一環，議會不應該自我閹割質詢權。

黃捷說，史上第一次地方首長被罷免，議會如何因應，全台灣都在看，也會做為未來台灣地方自治史上的里程碑；做為議會多數黨的中國國民黨如此草率變更議程，只因為韓市長解職就趁機偷懶，提早結束大會，實在無法接受！請中國國民黨的議員明白，質詢是議員的工作，也是市民託付給議員的責任，莫再失職！

高市議會藍營擬停會，黃捷認為不該自我閹割質詢權。（記者王榮祥翻攝）

高市議會藍營擬停會，黃捷認為不該自我閹割質詢權。（記者王榮祥翻攝）

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