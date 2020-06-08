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首頁　>　政治

韓粉嗆「罷捷」 黃捷再怒：韓國瑜感言沒高度、激起更多反撲

時代力量高市議員黃捷說明對韓粉發起報復式罷捷的看法。（記者王榮祥攝）

時代力量高市議員黃捷說明對韓粉發起報復式罷捷的看法。（記者王榮祥攝）

2020-06-08 11:28:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓過關後，韓粉嗆罷捷！時代力量高市議員黃捷今表示，本以為罷韓過後、高雄可回歸平靜，可惜並沒有，呼籲不管何種立場都應彼此尊重，她同時提及韓國瑜罷免當晚感言，不但沒平復支持者情緒、還激起反撲，根本沒反思為何被市民罷免？直言韓國瑜沒有高度、格局。

黃捷今天一早先前往議長許崑源靈堂弔唁，再返回議會，她表示，本以為罷韓過後，高雄可回歸平靜，可惜並沒有，接著出現報復性反撲力量，把她當箭靶之一，對此感到很遺憾；但不管何立場，都應彼此尊重，希望高雄接下來有個團結象徵往前走，而不是到處點火、遍地烽火，高雄要的是願景，不希望接下來是撕裂的開始。

針對媒體報導罷捷背後有政黨操作？黃捷認為先不加以臆測，但如果真的有特定政黨操作、就很可惡，這絕不是高雄期望，市民希望接下來能恢復正常運作、平靜生活，卻有政黨惡意操作、到處煽動仇恨，市民不會樂見。

她進一步提及，若罷免她，會尊重公民行使公民權，但希望不是惡意報復，沒理由、沒正當性的操作，這對高雄、台灣民主都不是健康狀態。

黃捷指出，回歸到韓市長罷免當晚畢業感言，並沒把憤怒跟支持者情緒平復，還繼續說「接下來誰是贏家？」，甚至不斷繼續使用仇恨方式鼓吹支持者、繼續發起反撲，做一個市長沒有高度、格局，沒反思市民為何罷免他？

至於這些支持者開始到處散播仇恨，她覺得除了高市警察沒法閒下，希望大家保持理性、尊重彼此；她透露很多人提醒她要注意人身安全，因為可能會有很多非理性行動，但她的服務處不會關，會加強自身安全，也有請警方協助。

黃捷說，想罷免她的民眾如果可以說服她、給她一個充分理由，讓她知道真的有對不起工作、對不起選民，她會願意簽下罷免連署書。

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