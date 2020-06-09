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沒去議會備詢 高市工務局長：要解職的政務官接受質詢有意義嗎？

高市工務局長吳明昌（白衣）認為，解職政務官像市民一樣，若被質詢、不是降低了議員的格？（記者王榮祥翻攝）

高市工務局長吳明昌（白衣）認為，解職政務官像市民一樣，若被質詢、不是降低了議員的格？（記者王榮祥翻攝）

2020-06-09 07:03:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局長吳明昌日前透過臉書PO出「給工務局同仁的一封信」，今晨再度透過臉書強調，「工頭會負責盡職做到最後一刻」，他並說明昨天向議會請假、沒去備詢的理由，指出現在去接受質詢，就像一個「市民」接受議員質詢，不是把議員的格做低了嗎？

吳明昌說，領人民薪水盡公務員義務，服務人民本是天經地義，41年的公務生涯不論是擔任事務官、政務官，都克盡職責在工作，即使在去職前發生任何天災地變，工頭也會帶領同仁投入工作！所謂當一天和尚敲一天鐘，絕不會逃避。

他說，政務官是跟隨市長同進退的，罷免市長等於罷免所有的政務官。因此自6月6日開票結果後，市政府即使於看守狀態。實務上來講經常性、延續性的工作都不受影響，但政策性的業務都不會去做任何指示。

吳明昌認為，議會是論政的地方，當一個要解職的政務官到議會接受質詢、還有意義嗎？如去接受質詢，對議員來講，不是等於一個市民在接受質詢嗎？那不是把議員的格做低了嗎？所以請假由事務官接受質詢，就是一種尊重方式。當然，議會如能停止議事進行，等到新市、首長就任後再開議那是最合理的。

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