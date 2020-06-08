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日本人取名「又高又雄」？日本專家嗆爆陳以信！

陳以信在臉書稱高雄取名由來，日因日本人希望這城市「又高又雄」，被日本專家蔡亦竹嗆爆。（圖取自陳以信臉書）

陳以信在臉書稱高雄取名由來，日因日本人希望這城市「又高又雄」，被日本專家蔡亦竹嗆爆。（圖取自陳以信臉書）

2020-06-08 20:32:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市韓國瑜6日被市民以93萬9090票罷免成功，國民黨立委陳以信當日在臉書發文感概，提及日本人將舊地名「打狗」改名「高雄」，就是希望這座城市「又高又雄」。實踐大學應用日語系助理教授、日本專家蔡亦竹對此看不下去，在陳以信該篇貼文下方直接打臉。

國民黨立委陳以信在6日晚間於臉書貼出高雄85大樓照片，他認為當地街道、大樓，曾經傲視全台，被民進黨執政後就風光不再，如今高雄人再度做了決定，趕走國民黨的整骨路線，迎回民進黨的整容路線，這是宿命，也是預言。

陳以信接著寫道，一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄。然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭。

實踐大學應用日語系助理教授、日本專家蔡亦竹認為，大哥，是因為打狗的台語發音跟京都的高雄町一模一樣好嗎？蔡批評，「不要連講高雄都沒扯到中華文化就渾身不對勁好嗎？一日不瞎掰渾身不對勁」。

蔡亦竹晚間在臉書開設直播指出，打狗的「打」台語發音同「搭」，並非同「怕」，但韓國瑜卻念錯，如今又跑出1個「又高又雄」的說法，讓人相當無言，蔡亦竹提到，嘉義的民雄過去叫做「打貓」，台語音同「搭喵」，與日文「民雄」的發音念法也相近，蔡亦竹抨擊「又高又雄」真是讓人聽不下去。

陳以信臉書全文

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