蔡丁貴環島抵台南拜會 郭信良：退黨者只剩我死忠於民進黨

蔡丁貴（左二）徒步環島行動，週一到台南市議會拜會議長郭信良（右二）。（記者蔡文居攝）

2020-06-08 16:19:20

〔記者蔡文居／台南報導〕公投護台灣聯盟總召蔡丁貴自5月19日從台北濟南教會出發，展開徒步環島行動，為台獨青年募款，今天到台南市議會拜會議長郭信良，針對訂定3月13日為湯德章紀念日一事向議會陳情。郭信良應允會盡力促成，並當場捐贈2萬元。

郭信良也在這拜會場合抒發他退黨的心聲。他表示，在當年阿扁選總統時，他全力力挺也花了不少錢。早年，南市議員只有7名議員，而當年他拚生拚死為民進黨創下當選台南市議會第一位副議長，他為民進黨付出這麼多，本屆正副議長選舉，卻被民進黨放棄，逼得他得跳出來拚。

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他說，「所有離開民進黨的政治人物，幾乎都跑去別的黨，只我還在死忠於民進黨。」「不是我不要這個黨，而是黨不要我。」

郭信良表示，他多年前就認識蔡丁貴教授，知道蔡教授一直希望讓更多人認識湯德章的事蹟。今日蔡教授提出的訴求也都和湯德章有關，包括將3月13日正名為湯德章紀念日，以及保存湯德章故居等事，只要他能力可及的部分，他都會努力協助。

公投護台灣聯盟總召蔡丁貴自5月19日展開徒步環島活動，昨天抵達台南，今天與南市前教育局長鄭邦鎮等一行30餘人赴台南市議會拜會、陳情，由議長郭信良與市議員陳怡珍員一同接見，並應允會盡力促成，市議員李啟維則由服務處代表出席關心。

蔡丁貴說，他們自5月19日從濟南教會出發，經基宜花東屏高來到台南，這次環島訴求「為台灣背十字架，為台獨青年募款」，也關心湯德章紀念公園銅像問題及針對訂定湯德章紀念日一事向議會陳情，預計6月27日回台北。

蔡丁貴（右二）徒步環島行動，為台獨青年募款，週一到台南市議會拜會，議長郭信良（右一）當場捐贈2萬元表達支持。（記者蔡文居攝）

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