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自嘲太胖！蔡易餘騎水上摩托車衝澎湖跨越黑水溝

立委蔡易餘騎乘水上摩托車，跨越黑水溝抵達澎湖。（蔡易餘提供）

立委蔡易餘騎乘水上摩托車，跨越黑水溝抵達澎湖。（蔡易餘提供）

2020-06-08 13:09:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣立委蔡易餘，曾被立委高嘉瑜稱為「立法院玄彬」，後來又被說現在體重身形像「金小胖」；6月6日蔡易餘由嘉義縣體育會等單位帶領，騎乘水上摩托車從嘉義布袋出發，穿越台灣海峽「黑水溝」，成功抵達澎湖，單程約100公里，讓他直說「體重太胖爬不上摩托車感覺很阿雜！」

蔡易餘昨天返回嘉義，完成了2天1夜布袋港→東吉島→七美嶼→望安嶼→布袋港的訓練課程，他稱讚海洋真的很美，不論是布袋的夕陽，碧海藍天加白雲，進入黑水溝海面上那條深與淺的橫跨線，茫茫大海甫見島嶼，每一項都是感動。

但水上摩托車速度很快，一進入時速50公里，衝刺感遇到海水阻力加上浪潮襲來，有很大的恐懼感得克服，尊重海洋，「真的不要去挑戰暴風雨下的捲浪！」

他說，南方四島現歸內政部國家公園管理，簡稱海委會，七美和望安則全交給澎湖縣政府管，而現在東吉島的居民和海委會極度對立，海委會5年來以管理者自居，未尊重在地居民的想法，反彈不容小覷，說管理卻連地方發電問題還待協助，說保育卻使用傳統露天焚燒方式解決垃圾問題。

蔡易餘感慨，台灣長期海禁，海洋的發展始終落後，相關水域活動資源與配套法規闕漏，宣傳幾乎沒有，妄稱海島國家；他也笑說，裝備很重要，救生衣太大件會吃水，猛踢水無法前進也很悶。

一同前往的嘉義縣救援協會理事長徐紹唐說，蔡易餘此次行程，事前經2小時訓練，全程有專業人員隨行及船艇跟隨，其實一般人若體力足，安全裝備及專業人員足夠，也有機會完成，但因通常抵達上岸後，會有嚴重肌肉酸痛。

嘉義縣立委蔡易餘騎水上摩托車跨越黑水溝，抵達澎湖。（蔡易餘提供）

嘉義縣立委蔡易餘騎水上摩托車跨越黑水溝，抵達澎湖。（蔡易餘提供）

嘉義縣立委蔡易餘騎水上摩托車跨越黑水溝，抵達澎湖。（蔡易餘提供）

嘉義縣立委蔡易餘騎水上摩托車跨越黑水溝，抵達澎湖。（蔡易餘提供）

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