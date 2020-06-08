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首頁　>　政治

罷韓結束假訊息照流傳 中選會：須負法律責任

中選會今日提醒民眾勿再傳遞假訊息避免觸法。（圖由中選會提供）

中選會今日提醒民眾勿再傳遞假訊息避免觸法。（圖由中選會提供）

2020-06-08 12:49:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免投票在今年6月6日結束，但網路上仍有相關假訊息流傳，中選會今日表示，網路上有假訊息指，有自稱「監票」者目睹民眾重複投票，導致投票灌水等。中選會今日駁斥這些不實指控，並重申若捏造、散布與傳遞假訊息，要負起法律責任，輕則觸犯「社會秩序維護法」，重則觸犯「刑法」及「公職人員選舉罷免法」。

中選會今日指，有少數網友捏造或轉傳假訊息，例如「我在監票，一共有100人重複投票3次，每個投票所差不多灌水5-600票，1000個投票所，一共灌水5-60000票」，以及「90幾萬票1000多個投票，所平均一個小時要有60幾個人投票，平均1個人投票的時間不到1分鐘 而且還要8個小時馬拉松式不間斷…… 才能投出這麼多票，台灣投票的效率什麼時候這麼高了，一個人投票不用1分鐘？？ 請問是如何辦到的？」等，並予以嚴正駁斥。

中選會除了強調工作人員依法招募，且投開票過程完全公開透明外，並強調全程都有周延的計票工作與監察員監督開票作業，並允許民眾在開票時錄影。盼民眾勿藉此類假訊息的捏造及散布、轉傳來惡意打擊每位兼辦選務的高雄市政府公教人員、各區公所等選務人員。

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