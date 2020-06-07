賴神打棒球頭盔被歪樓 網友驚：以為是翁立友

副總統賴清德回台南打棒球，頭盔成焦點。（記者吳俊鋒攝）

2020-06-07 14:37:13

［記者吳俊鋒／台南報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病 ，COVID-19）在國內獲得控制，本土病例持續零確診，解封首日，副總統賴清德特地回台南參加社區學齡棒球比賽，示範防疫新生活，也下場小試身手，展現流暢的守備美技，贏得喝采，他在臉書發文，附上戴著防護頭盔打擊的照片，卻被網友認為有喜感，留言一直歪樓，笑稱「以為帽子是P上去的」，有的直說「以為是翁立友、洪榮宏，甚至林仲秋」，討論熱烈。

賴清德以「我的解封防疫新生活從棒球開始」為題，在臉書發文，並PO出站在打擊區的照片，網友留言很踴躍，有的直誇好帥，架式十足，眼神有殺氣，投手剉咧等，更稱讚是「不動第4棒」。

請繼續往下閱讀...

不過，賴清德的頭盔戴得比較高，成為網友討論的焦點，有的認為帽子太小，但極具喜感，還笑說照片是P上去的，或怕帽子壓到髮型，甚至稱「佛系副總統」。

網友也說乍看以為是台語歌手翁立友或洪榮宏，有的則認為像前棒球三商虎球星林仲秋，引發熱議。

賴清德今天回台南參加第7屆全國社區學齡棒球大賽，簡單的致詞之後，還跟著選手們暖身，並下場打擊與守備，此行「玩真的」。

其實賴清德抵達時，已換好球衣，顯見是「有備而來，擔任第1棒開路先鋒，雖然遭到三振，攻擊上無貢獻，但守二壘的他，下半局就以美技建功。

賴清德在行進間順手撈起內野的強勁滾地球，快傳一壘，封殺打者，成功製造出局數，壓制對方的攻擊氣焰，全場歡聲雷動，為精彩的守備，熱情喝采。

賴清德受訪時指出，小學時練過棒球，守備位置二壘，所以有些基本動作，但他笑說，接到時「還是嚇了一跳，因為很久沒打了…」。

賴清德提到，也因為很久沒有接觸了，進攻時的感覺較為生疏，連續追打2個壞球，他還打趣地說「投手三振我是正常，若被我打到，就表示這投手不會太強」，引起全場大笑，也顯示他的好心情。

副總統賴清德回台南打棒球，頭盔成焦點。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德回台南打棒球，頭盔成焦點。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法