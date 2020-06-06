為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨不建議提罷免無效訴訟 韓陣營：配合黨中央

國民黨務人士今天表示，黨中央不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，應正面迎戰市長補選一役，展現態度；韓陣營人士也指出，提訴訟機率低，會配合黨中央。（記者李惠洲攝）

國民黨務人士今天表示，黨中央不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，應正面迎戰市長補選一役，展現態度；韓陣營人士也指出，提訴訟機率低，會配合黨中央。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 21:36:37

〔中央社〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，同意票比當選市長得票數還多。國民黨務人士今天表示，黨中央不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，應正面迎戰市長補選一役，展現態度；韓陣營人士也指出，提訴訟機率低，會配合黨中央。

韓陣營人士說，本來提起訴訟的機率就低，跟投票結果的同意票數多寡無關，韓國瑜在罷免投票之前對此也沒有太多表態和準備，且要不要提起訴訟，也非韓國瑜一人能決定，還是要看黨中央立場；若黨中央決定不提，韓陣營也會配合。

罷韓案通過後，黨主席江啟臣內外交迫，對內，正在著手進行的國民黨改革工程盤根錯節；對外，又要面臨一場不容易打贏的高雄市長補選。

黨務人士透露，江啟臣真的壓力很大，曾經一度討論到，若罷免案通過，可能直接宣布請辭，為敗選負責；只是後來又想到，若一走了之，還是有很多問題待解決，因此最後決定與韓國瑜共同面對，一起承擔。

江啟臣與國民黨高層今天早早抵達高雄，先進行秘密會議，定調聲明主軸；江啟臣也與韓陣營有默契，在韓國瑜發表談話後，才召開記者會。罷免結果出爐後，江啟臣與韓國瑜也有電話聯繫。

黨內人士指出，江啟臣的聲明稿主要是強調對高雄市民的感謝和歉疚，更展現國民黨會積極尋覓高雄市長補選人選，正面迎向挑戰的決心。

黨內人士透露，幕僚有擬定罷韓過關或未過關等多種版本，其中過關的版本中，有對民進黨態度較為強勢的談話，但最後還是選擇點到為止、較為中性、溫和的版本，主要是韓國瑜已經在談話中展露對民進黨的情緒。

江啟臣發表談話後，並未受訪，而是與多數出席記者會的黨務主管與中常委一起在高雄市黨部開會。

與會人士轉述，會議氣氛凝重，原本有中常委好意宴請與會人士，但很多人都沒有心情出席，大多直接北返。

與會人士說，江啟臣在會中坦承，黨內部民調失準，罷免結果跟預估有落差。據了解，黨中央原本認為同意票頂多70、80萬票，沒想到超過韓國瑜當選高雄市長的得票數，實在很震驚。

至於高雄市長補選，與會人士說，黨中央傾向不建議韓國瑜陣營提起罷免無效訴訟，而是會正面迎向補選的挑戰。

與會人士說，補選人選大方向可能會找形象好、年輕、有衝勁的人選，也不排除找素人參選。國民黨若在補選過程中把選戰打好，最後雖然未必能獲勝，也一樣可以加分，展現出國民黨在選戰過程中想要表達的形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓通過》江啟臣：尊重，但譴責民進黨操縱罷免案
2020-06-06 18:29

罷韓通過》江啟臣：尊重，但譴責民進黨操縱罷免案
6/6罷韓》韓國瑜籲不投票 江啟臣：黨中央尊重、配合
2020-05-18 13:17

6/6罷韓》韓國瑜籲不投票 江啟臣：黨中央尊重、配合
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
「冷卻罷韓氛圍」 江啟臣被爆多次私會韓國瑜
2020-05-15 00:03

「冷卻罷韓氛圍」 江啟臣被爆多次私會韓國瑜
面對罷韓 江啟臣：全力配合高雄市長韓國瑜 力保韓國瑜
2020-05-14 09:45

面對罷韓 江啟臣：全力配合高雄市長韓國瑜 力保韓國瑜
開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點

開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點
憂罷韓過關 藍點名江啟臣、朱立倫、李四川備戰
2020-05-10 05:30

憂罷韓過關 藍點名江啟臣、朱立倫、李四川備戰
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

罷韓案對照2018市長、2020總統大選 這些地方變心了 影片

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播