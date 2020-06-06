國民黨不建議提罷免無效訴訟 韓陣營：配合黨中央

國民黨務人士今天表示，黨中央不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，應正面迎戰市長補選一役，展現態度；韓陣營人士也指出，提訴訟機率低，會配合黨中央。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 21:36:37

〔中央社〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，同意票比當選市長得票數還多。國民黨務人士今天表示，黨中央不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，應正面迎戰市長補選一役，展現態度；韓陣營人士也指出，提訴訟機率低，會配合黨中央。

韓陣營人士說，本來提起訴訟的機率就低，跟投票結果的同意票數多寡無關，韓國瑜在罷免投票之前對此也沒有太多表態和準備，且要不要提起訴訟，也非韓國瑜一人能決定，還是要看黨中央立場；若黨中央決定不提，韓陣營也會配合。

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罷韓案通過後，黨主席江啟臣內外交迫，對內，正在著手進行的國民黨改革工程盤根錯節；對外，又要面臨一場不容易打贏的高雄市長補選。

黨務人士透露，江啟臣真的壓力很大，曾經一度討論到，若罷免案通過，可能直接宣布請辭，為敗選負責；只是後來又想到，若一走了之，還是有很多問題待解決，因此最後決定與韓國瑜共同面對，一起承擔。

江啟臣與國民黨高層今天早早抵達高雄，先進行秘密會議，定調聲明主軸；江啟臣也與韓陣營有默契，在韓國瑜發表談話後，才召開記者會。罷免結果出爐後，江啟臣與韓國瑜也有電話聯繫。

黨內人士指出，江啟臣的聲明稿主要是強調對高雄市民的感謝和歉疚，更展現國民黨會積極尋覓高雄市長補選人選，正面迎向挑戰的決心。

黨內人士透露，幕僚有擬定罷韓過關或未過關等多種版本，其中過關的版本中，有對民進黨態度較為強勢的談話，但最後還是選擇點到為止、較為中性、溫和的版本，主要是韓國瑜已經在談話中展露對民進黨的情緒。

江啟臣發表談話後，並未受訪，而是與多數出席記者會的黨務主管與中常委一起在高雄市黨部開會。

與會人士轉述，會議氣氛凝重，原本有中常委好意宴請與會人士，但很多人都沒有心情出席，大多直接北返。

與會人士說，江啟臣在會中坦承，黨內部民調失準，罷免結果跟預估有落差。據了解，黨中央原本認為同意票頂多70、80萬票，沒想到超過韓國瑜當選高雄市長的得票數，實在很震驚。

至於高雄市長補選，與會人士說，黨中央傾向不建議韓國瑜陣營提起罷免無效訴訟，而是會正面迎向補選的挑戰。

與會人士說，補選人選大方向可能會找形象好、年輕、有衝勁的人選，也不排除找素人參選。國民黨若在補選過程中把選戰打好，最後雖然未必能獲勝，也一樣可以加分，展現出國民黨在選戰過程中想要表達的形象。

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