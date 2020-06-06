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罷韓》下午4點前投票 須帶三寶、維持社交距離

罷韓投票今登場，高市今天天氣晴朗，一早選民湧入投票所。（記者陳文嬋攝）

罷韓投票今登場，高市今天天氣晴朗，一早選民湧入投票所。（記者陳文嬋攝）

2020-06-06 08:44:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕罷韓投票今登場，高市投票人數近230萬人，有1823個投開票所，選委會出動2.1萬名選務人員，今天天氣晴朗，一早選民湧入投票所，由於正值防疫期間，民眾配合戴口罩，並量體溫、噴酒精消毒，地上設有1公尺社交距離線，提醒民眾投票保持安全距離。選委會也提醒，今日投票時間為上午8點至下午4點。

高市投票人數近230萬人，其中首投族13201人，另107年市長選舉後才滿20歲，這次可以投罷免票有48745人；選委會提醒民眾投票時，記得攜帶身分證、印章、投票通知單，最重要是身分證必帶，沒有通知單也能投票，印章忘了帶可以蓋手印。

由於正值防疫期間，至於民眾未戴口罩能否投票？選委會表示，會請民眾配合社交距離，經量測體溫未發燒者仍予進行投票，發燒者會發給簡式口罩，登記姓名及聯絡方式，並給予配戴手套後，依循人員引導至專用遮屏，進行圈選投票，不影響他的投票權。

此外，投票所30公尺外，地上設有黃線，民眾只能在黃線外拍照；選委會呼籲民眾勿攜帶未關機的手機進入投票所，行動裝置以放置於投票所外的手機置放籃為原則，如攜入票所應先關閉電源，避免受處3萬元罰鍰。

選委會說，勿在投開票所四周30公尺外妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定；也勿撕毀罷免票，違者裁罰至少5千元。

投票所地上設有1公尺社交距離線，提醒民眾投票保持安全距離。 （記者陳文嬋攝）

投票所地上設有1公尺社交距離線，提醒民眾投票保持安全距離。 （記者陳文嬋攝）

投票所30公尺外，地上設有黃線，民眾只能在黃線外拍照。（記者陳文嬋攝）

投票所30公尺外，地上設有黃線，民眾只能在黃線外拍照。（記者陳文嬋攝）

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