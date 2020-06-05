罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

高雄市長韓國瑜罷免案今將舉行投票，這起國內首件直轄市長罷免案能否通過備受國人關注。（資料照，記者張忠義攝）

2020-06-06 00:00:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕備受國人關注的高雄市長韓國瑜罷免案，今天上午8時到下午4點投票，結果最快下午5點半即可揭曉。根據「公職人員選舉罷免法」規定，要成功通過罷免，同意票必須多於不同意票，還必須跨過投票人總數229萬9981人的4分之1門檻。換言之，今天至少要有57萬4996人投下同意票，罷免案才能通過。

本案是我國自治史上首起直轄市長罷免案，也是韓國瑜個人政治生涯中第2次面臨罷免。1994年間，時任台北縣（現已改制為新北市）區域立委的韓國瑜，就曾因贊成興建核四，與洪秀柱、林志嘉、詹裕仁3位同黨立委共同被反核團體提案罷免，不過最後因投票率未達門檻，罷免案並未通過。

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本次高雄市長罷免案的門檻同樣不低，根據「選罷法」第90條規定，罷免案要通過，同意票不但得多於不同意票，還要達到原選舉區選舉人總數的4分之1以上。以高雄市選委會日前公布投票人總數為229萬9981人來計算，至少要有57萬4996張有效同意票才能罷免通過。

罷免未過 剩餘任期不可再提罷免

若是罷免案未通過，根據「選罷法」第92條第2項規定，本屆高雄市長任期內，不得再對韓國瑜提起罷免。意即韓國瑜在剩餘任期內將擁有不可罷免的「免死金牌」。

罷免過關 韓自公告日起解除職務

若是罷免通過，韓國瑜就成為地方自治史上首位被罷免的市長。根據「選罷法」第91、92條及「地方制度法」規定，中選會將於投票後7天內公告，並於公告日起3個月內辦理高雄市長補選。而韓國瑜則自公告日起被解除職務。

韓國瑜去職後，4年內不得再參選高雄市長，其市政工作將暫由行政院派任代理市長接掌，直至新任市長產生為止。韓市府的副市長及職務比照簡任第13職等之主管、首長，也必須隨同韓國瑜離職。

罷免成功韓如提訴訟 將暫不補選

必須注意的是，即使罷免投票通過，也不代表韓國瑜已確定出局。

依據「選罷法」規定，若韓國瑜認為選委會在罷免過程中有違法，足以影響罷免結果，可以在罷免結果公告日起15天內，以選委會為被告提起罷免無效之訴；若認為罷免案中有票數不實、賄選等不法，也可在30天內以罷免案提議領銜人為被告，提起罷免案通過無效之訴。而且在訴訟程序終結前，不辦理高雄市長補選。

根據規定，罷免訴訟一審依法將由高雄地院設立選舉法庭合議審理，二審則由高等法院高雄分院承審，案件以二審終結且不得提起再審，各審法院應於6個月內審結，若韓國瑜勝訴確定，即可復職。反之，韓國瑜解職確定。

韓國瑜若提起訴訟，對國民黨而言也並非沒有風險，因為訴訟期間依法不辦理補選，若罷免訴訟直到今年12月25日以後才判決確定，且韓國瑜敗訴收場，根據「地方制度法」第82條規定，因韓國瑜所遺任期已不足2年，其職缺「可能」將由行政院派任的代理市長代理至任期結束，不會再辦理補選，這也代表國民黨將直接失去補選的競爭機會。

不過，有內政部官員指出，倘若罷免案通過且被罷免人提起訴訟，剩餘任期到底要從罷免通過起算，還是要從判決確定起算，因過去沒有前例可循，目前也還無法完全確定，近日部內也已經在研議相關問題。

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