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北漂族動起來了！網狂PO返高車票 高鐵人潮爆滿

高雄網友也紛紛在臉書社團分享返鄉的車票照。（擷取臉書自公民割草行動社團，合成圖）

高雄網友也紛紛在臉書社團分享返鄉的車票照。（擷取臉書自公民割草行動社團，合成圖）

2020-06-05 21:10:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案將在明（6）日舉行，罷免成功與否，投票人數成為重要關鍵。今日早上開始，不少人在社群網站分享台鐵、高鐵返鄉人潮盛況。立委管碧玲也貼出高鐵北漂遊子搭高鐵返鄉的照片，引發熱議。

選罷法規定，罷免門檻必須同時滿足兩項條件，同意票不但得多於不同意票，還要達到原選舉區選舉人總數的4分之1以上，根據高雄市選委會公告投票人總數為229萬9981人，即同意票數至少57萬4996票以上，罷免案才能通過。

管碧玲今日上午在臉書PO出數張照片，從照片可見，高鐵前往高雄左營站的月台上，一群又一群的年輕人們提著行李箱排隊上車，到了高雄車站後，準備上樓出站的年輕人們也塞滿了車站電扶梯；媒體人蔡玉真上午也在臉書PO出前往高雄的高鐵車票，從照中更可發現，她所乘坐的列車廂中幾乎座無虛席，列車進站後，高雄月台更是被擠得水洩不通。

此外，高雄網友也紛紛在臉書社團分享返鄉的車票照，其他網友也紛紛留言表示「催落去！」、「高雄人加油！感動！」、「替年輕人驕傲」、「一定要勇敢站出來！」、「好感動哦！年輕人真棒！」、「足感心，辛苦了」。

媒體人蔡玉真上午也在臉書PO出前往高雄的高鐵車票，從照中更可發現，她所乘坐的列車廂中幾乎座無虛席，列車進站後，高雄月台更是被擠得水洩不通。（擷取自蔡玉真臉書）

媒體人蔡玉真上午也在臉書PO出前往高雄的高鐵車票，從照中更可發現，她所乘坐的列車廂中幾乎座無虛席，列車進站後，高雄月台更是被擠得水洩不通。（擷取自蔡玉真臉書）

立委管碧玲今日上午在臉書PO出數張照片，照片可見，高鐵前往高雄左營站的月台上，一群又一群的年輕人們提著行李箱排隊上車，到了高雄車站後，準備出站的年輕人們塞滿了電扶梯。（擷取自管碧玲臉書）

立委管碧玲今日上午在臉書PO出數張照片，照片可見，高鐵前往高雄左營站的月台上，一群又一群的年輕人們提著行李箱排隊上車，到了高雄車站後，準備出站的年輕人們塞滿了電扶梯。（擷取自管碧玲臉書）

網友拍下南下列車到左營站的下車人潮，可見大批旅客擠滿了車站手扶梯。（Shawn Feng提供）

網友拍下南下列車到左營站的下車人潮，可見大批旅客擠滿了車站手扶梯。（Shawn Feng提供）

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