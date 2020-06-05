罷韓四君子張博洋赴台南水萍塭 籲高雄人明日回家投票

罷韓四君子之一的張博洋今早赴台南水萍塭公園召開記者會，呼籲北漂的高雄人明日回家投下同意罷免票。（記者王姝琇攝）

2020-06-05 09:53:16

〔記者王姝琇／台南報導〕罷韓倒數1天！罷韓四君子之一的張博洋，與台灣基進台南黨部代表來到台南水萍塭公園，張博洋接受台南黨部主委李宗霖致贈驅散「惡瑜」的罷免同意單，象徵力挺罷韓的決心，也高聲呼籲在台南的北漂高雄人6月6日回家投下罷免同意票！

韓國瑜請假選總統時曾到台南水萍塭公園造勢，當時張博洋就曾到此抗議「協尋失蹤的市長」，張博洋說，沒想到當時韓心虛繞路避開來陳情的高雄人，「還好台南人民也用選票來表達民主聖地的素質，開出韓國瑜全國最低的得票率！明天高雄人也將用手中的選票制裁沒有誠信的政客，告訴好鄰居台南，高雄人將用行動奪回屬於城市的榮光。」

請繼續往下閱讀...

李宗霖也提到，2018年正因為韓國瑜當選高雄市長，中國勢力的代理人直接拿下台灣第2綠的高雄！「但很慶幸，在香港反送中運動跟中美貿易戰之下，今年初我們共同守住了台灣，讓韓國瑜當選不了總統，也意味著台灣不會步上香港的後塵。」

張博洋表示，明日罷韓投票，除了提醒所有台灣政治人物誠信的重要，透過民主拉下親中政客，更是拒絕極權中國的表現，也是對受壓迫香港人民最大的支持。在反送中運動將近1週年之際，許多香港人民為了對民主的信念來到台灣落地生根，明日的罷韓投票也是宣示台灣絕對不會變成第2個香港，用台灣民主自由的力量撐香港，想跟中國保持社交距離，就是要罷免親中政治人物。

張博洋也在記者會後站上宣傳車，高聲呼籲在台南工作或就學的北漂高雄人，明天務必回家投下同意罷免票！台灣基進台南黨部代表也開著宣傳車在台南市區掃街，下午也將會前往高雄，參加高雄的車掃與10萬人大遊行。

張博洋說也在記者會後站上宣傳車，高聲呼籲在台南工作或就學的北漂高雄人回家投下同意罷免票。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法