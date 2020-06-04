自由廣場燭光悼六四 在台港人撐香港：在台灣薪火傳承

入籍台灣、在台南經營餐廳的香港人鍾慧沁發起今晚在台北自由廣場牌樓下舉辦遍地燭光悼六四活動，參加的台、港學生與民眾點起燭火，悼念64事件31年。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 21:51:22

〔記者吳書緯／台北報導〕六四「天安門事件」今天屆滿31周年，自由廣場今天舉行紀念晚會，採取「無大台」形式，首度由在台港人自行發起。發起人鍾慧沁表示，六四事件發生時她16歲，看到中共政權殘害人民，只要是人都應該把這件事情記憶下來，而香港今年無法六四紀念晚會，作為香港人選擇在台灣「薪火傳承」，既是紀念六四，也是要與香港人同心抗爭。

鍾慧沁婉謝民團合辦或協辦，今晚在自由廣場舉行「自由廣場燭光悼六四」晚會，許多民權團體均有志工到場協助，晚會超過上千名民眾到場，銅鑼灣書店老闆林榮基也到場與民眾一同舉起燭光悼念，晚會在晚間8點09分與全球同步一同默哀64秒，隨後合唱歌曲《自由花》以表勿忘六四，接著合唱《美麗島》等歌曲，鍾慧沁帶領民眾高喊「平反六四、八九民運」、「釋放中國民運人士」、「願榮光歸香港」、「願台灣早日獨立」等口號，隨後由民眾上台自發短講。

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鍾慧沁開場時表示，1989年她16歲，看到中國這個政權如何殘害自己人民，只要是人都應該把這件事記憶下來；她提到，在死難者家屬多年來無法表達哀傷，而目前香港現在無法公開自由的表達對六四的爭取，作為香港人，無論我們人在哪裡，都必須把薪火傳承，就像奧運會不會把火種滅掉。

鍾慧沁想跟仍在香港努力抗爭的朋友說聲「對不起」，無法跟他們同在，但會努力在台灣將燭火點起來。

香港知名作詞人林夕也登台短講，他引用捷克作家米蘭．昆德拉的「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」勉勵到場民眾；長期研究六四事件、也是六四參與者的學者吳仁華表示，由於香港政治環境惡劣，支聯會主辦的悼念活動不能舉行，讓我們感到憤怒痛心，今晚活動雖被取消，但是香港維多利亞公園卻點起了更多燭光，而在自由廣場也看到許多年輕人來參加。

吳仁華說，六四屠殺不僅是歷史，也是現實，因為1989年天安門事件後，中國政府不斷採取鎮壓手段，今天中共鎮壓香港，如果台灣年輕人不覺醒，不支持香港人抗爭，有一天中共的惡勢力也會到台灣，希望大家繼續努力。

今天六四31周年，今晚在台北自由廣場牌樓下舉辦遍地燭光悼六四活動，參與者拿著「撐手足，撐到底」標語撐香港。（記者廖振輝攝）

參與遍地燭光悼六四活動的台、港學生與民眾點起燭火，悼念六四事件31周年。（記者廖振輝攝）

今天六四31周年，台北自由廣場牌樓下今晚舉辦遍地燭光悼六四活動。（記者廖振輝攝）

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