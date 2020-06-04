自由廣場燭光悼六四 在台港人撐香港：在台灣薪火傳承
〔記者吳書緯／台北報導〕六四「天安門事件」今天屆滿31周年，自由廣場今天舉行紀念晚會，採取「無大台」形式，首度由在台港人自行發起。發起人鍾慧沁表示，六四事件發生時她16歲，看到中共政權殘害人民，只要是人都應該把這件事情記憶下來，而香港今年無法六四紀念晚會，作為香港人選擇在台灣「薪火傳承」，既是紀念六四，也是要與香港人同心抗爭。
鍾慧沁婉謝民團合辦或協辦，今晚在自由廣場舉行「自由廣場燭光悼六四」晚會，許多民權團體均有志工到場協助，晚會超過上千名民眾到場，銅鑼灣書店老闆林榮基也到場與民眾一同舉起燭光悼念，晚會在晚間8點09分與全球同步一同默哀64秒，隨後合唱歌曲《自由花》以表勿忘六四，接著合唱《美麗島》等歌曲，鍾慧沁帶領民眾高喊「平反六四、八九民運」、「釋放中國民運人士」、「願榮光歸香港」、「願台灣早日獨立」等口號，隨後由民眾上台自發短講。
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鍾慧沁開場時表示，1989年她16歲，看到中國這個政權如何殘害自己人民，只要是人都應該把這件事記憶下來；她提到，在死難者家屬多年來無法表達哀傷，而目前香港現在無法公開自由的表達對六四的爭取，作為香港人，無論我們人在哪裡，都必須把薪火傳承，就像奧運會不會把火種滅掉。
鍾慧沁想跟仍在香港努力抗爭的朋友說聲「對不起」，無法跟他們同在，但會努力在台灣將燭火點起來。
香港知名作詞人林夕也登台短講，他引用捷克作家米蘭．昆德拉的「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」勉勵到場民眾；長期研究六四事件、也是六四參與者的學者吳仁華表示，由於香港政治環境惡劣，支聯會主辦的悼念活動不能舉行，讓我們感到憤怒痛心，今晚活動雖被取消，但是香港維多利亞公園卻點起了更多燭光，而在自由廣場也看到許多年輕人來參加。
吳仁華說，六四屠殺不僅是歷史，也是現實，因為1989年天安門事件後，中國政府不斷採取鎮壓手段，今天中共鎮壓香港，如果台灣年輕人不覺醒，不支持香港人抗爭，有一天中共的惡勢力也會到台灣，希望大家繼續努力。