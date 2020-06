中國官媒總編轉貼小英64紀念文嗆台灣GDP 慘被網友打腫臉

2020-06-04 22:35:33

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文今天上午在臉書發文紀念六四事件31週年。對此,中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特PO出蔡英文臉書文章截圖,文不對題寫道「中國的GDP比台灣高23倍!」不過,胡錫進是以「總GDP」作為比較,而台灣的人均GDP其實遠遠高於中國,這也讓網友忍不住嗆爆:「這種智商是怎麼混上編輯這個位置的?」

蔡英文今天在臉書PO文表示,在中國一年只有364天,因為「有一天被遺忘了」。她說,在台灣,過去也曾經有很多日子不能出現在日曆上,「但我們一個一個把它們找回來了。因為我們不必再隱匿歷史」。蔡英文也說,希望這世界上每個角落,都不會再有消失的日子。

請繼續往下閱讀...

對此,胡錫進在推特轉貼蔡英文臉書內文截圖,不滿地說,1989年(六四事件當年)中國的GDP略高於台灣兩倍,但今天已經是23倍了,「你們會不會因此感到沮喪和絕望?」

不過,胡錫進比較兩國GDP的方式顯然有問題,中國因人口眾多,GDP總值確實高於台灣,但以人均GDP來說,去年台灣人均GDP為25539美元,中國僅為10121美元;而且蔡英文講述民主、人權,胡錫進談得卻是GDP,明顯離題。

胡錫進的推特下方,網友紛紛留言打臉表示:「大笑,拿總GDP來說嘴」、「中國13億人、台灣2300萬,相差43倍總GDP才高23倍,你好意思拿來說」、「談談人均GDP吧」、「這種智商是怎麼混上編輯這個位置的?」、「胡主席,李克強說中國有6億就業人口每個月薪酬不足1000人民幣,你知不知道個醜字怎麼寫?」

The GDP of the mainland was slightly more than twice that of Taiwan in 1989, but today it’s 23 times. Do you feel upset and hopeless because of this change? pic.twitter.com/I2sWyMS9Fu