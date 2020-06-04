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中國官媒總編轉貼小英64紀念文嗆台灣GDP 慘被網友打腫臉

總統蔡英文上午在臉書發文紀念六四事件31週年。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特PO出蔡英文臉書文章截圖，文不對題寫道「中國的GDP比台灣高23倍！」（美聯社）

總統蔡英文上午在臉書發文紀念六四事件31週年。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特PO出蔡英文臉書文章截圖，文不對題寫道「中國的GDP比台灣高23倍！」（美聯社）

2020-06-04 22:35:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午在臉書發文紀念六四事件31週年。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特PO出蔡英文臉書文章截圖，文不對題寫道「中國的GDP比台灣高23倍！」不過，胡錫進是以「總GDP」作為比較，而台灣的人均GDP其實遠遠高於中國，這也讓網友忍不住嗆爆：「這種智商是怎麼混上編輯這個位置的？」

蔡英文今天在臉書PO文表示，在中國一年只有364天，因為「有一天被遺忘了」。她說，在台灣，過去也曾經有很多日子不能出現在日曆上，「但我們一個一個把它們找回來了。因為我們不必再隱匿歷史」。蔡英文也說，希望這世界上每個角落，都不會再有消失的日子。

對此，胡錫進在推特轉貼蔡英文臉書內文截圖，不滿地說，1989年（六四事件當年）中國的GDP略高於台灣兩倍，但今天已經是23倍了，「你們會不會因此感到沮喪和絕望？」

不過，胡錫進比較兩國GDP的方式顯然有問題，中國因人口眾多，GDP總值確實高於台灣，但以人均GDP來說，去年台灣人均GDP為25539美元，中國僅為10121美元；而且蔡英文講述民主、人權，胡錫進談得卻是GDP，明顯離題。

胡錫進的推特下方，網友紛紛留言打臉表示：「大笑，拿總GDP來說嘴」、「中國13億人、台灣2300萬，相差43倍總GDP才高23倍，你好意思拿來說」、「談談人均GDP吧」、「這種智商是怎麼混上編輯這個位置的？」、「胡主席，李克強說中國有6億就業人口每個月薪酬不足1000人民幣，你知不知道個醜字怎麼寫？」

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