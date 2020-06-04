臉書粉專製圖悼念六四事件 習近平西裝上滿是當年畫面

今天是1989年中國民運遭血腥鎮壓的六四事件31週年紀念日，圖為臉書粉專阿尼尛製圖悼念六四事件。（圖擷取自臉書粉專《阿尼尛》）

2020-06-04 23:25:22

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日是中國六四天安門民運31週年紀念日，臉書粉專《阿尼尛（ㄇㄚˊ）》也製作1張圖片，把當年事件的資料畫面疊在中國國家主席習近平照片上，悼念這個歷史事件。

臉書粉專《阿尼尛（ㄇㄚˊ）》將1989年中國民運期間各大報的資料畫面，包括學生及社會人士靜坐、中國前總書記趙紫陽出面交涉等新聞標題、內文、照片，交錯疊在習近平的圖像上。

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近看圖片，習近平的額頭上有「聲援學生 北京市人大常委分機關幹部」布條、「罷課到底」的標語；舉起的手掌上則有標語「李鵬下台」、「鄧小平下台」，下方則是軍人拿起步槍準備發射畫面；右肩上有布條「不自由毋寧死」和成列的坦克車；左肩是中國天安門廣場全景照。

西裝部分，則有「殘民以懲 人民解放軍 屠殺同胞」、「共軍血洗天安門」、「共軍開火 血洗北京城」等報導；習近平的領帶則是「中共血腥鎮壓群眾 軍隊開槍死傷三千」的新聞。

當年東歐鐵幕瓦解，民主自由成為人民想望。1989年民間團體、學生、社會人士希望中國邁向民主化並以悼念前總書記胡耀邦為起頭，在北京春暖花開之際發起民主化運動，最終卻不幸遭中國當局以坦克車血腥鎮壓、通緝逮捕作結。

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