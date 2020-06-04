不實請領特別費及縣政業務費 監院彈劾桃縣前副縣長葉世文

監察院。（資料照）

2020-06-04 18:23:42

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園縣前副縣長葉世文因收賄、財產來源不明等3罪定讞，應合併執行14年徒刑、褫奪公權5年，現已入監服刑。監委蔡崇義、田秋堇調查後，發現葉世文於2013年及2014年間，不實請領特別費及縣政業務費共9萬8679元，違法事證明確，監察院今以11比2的票數通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會審理。

葉世文被判應執行14年後，檢調另查出，他在2008年至2014年間擔任營建署長及桃縣副縣長時，涉詐領特別費、縣政業務費共12萬3079元，其中包含署長特別費2萬4400元，副縣長特別費及縣政業務費9萬8679元，桃園地院去年12月依利用職務機會詐取財物罪再判刑8年、褫奪公權7年，沒收不法所得。

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而就葉世文的行政違失部分，蔡崇義、田秋堇指出，葉明知特別費及縣政業務費需以公務上實際消費的單據請領，卻提供不實的支出憑證，及載明不實餐敘與贈禮對象等用途的核銷便箋，再由桃縣府秘書處據以代辦核銷特別費4萬8030元及縣政業務費5萬649元，共9萬8679元，損害桃縣府經費核銷的正確性。

蔡崇義、田秋堇表示，葉世文所為有違「公務員服務法」規定，事證明確且情節重大，並有「公務員懲戒法」應受懲戒事由及懲戒之必要，因此依法提案並通過彈劾，移送公懲會審理，依法懲戒。

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