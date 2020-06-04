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首頁　>　政治

罷韓投票倒數！ 韓國瑜主持通車典禮 各局處首長到齊

市長韓國瑜今主持高市新莊一路與勝利路通車典禮。（記者陳文嬋攝）

市長韓國瑜今主持高市新莊一路與勝利路通車典禮。（記者陳文嬋攝）

2020-06-04 17:31:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕罷韓投票倒數計時，高雄市長韓國瑜今主持新莊一路與勝利路通車典禮，各局處首長均到齊，現場吸引許多民眾到場，高喊「市長加油」，幫韓國瑜加油打氣。

高市新莊一路、勝利路因鐵道阻隔半世紀，成為交通瓶頸段，水利局推動左營綠色園道開闢工程，今年年1月份開工以來，將區內道路開通列為優先工項，除了4月10日打通美術北三路與銘傳路，這次新莊一路與勝利路原規劃6月中旬通車，日前受到5月下旬梅雨鋒面強降雨影響，施工團隊在兼顧工程品質，並於天氣放晴後努力趕工，今提前完工通車。

市長韓國瑜親臨通車典禮，與市民共同見證重要的一刻，他致詞表示，市民所關心的路平，除了一般道路平整之外，自高雄市鐵路地下化之後，市區陸橋陸續拆除及地下道填平，回復平面道路的效率，已讓民眾有感。

他說，新莊一路與勝利路因鐵路隔閡長達50年之久，開通後可直接由漢神巨蛋百貨商圈連通至蓮池潭風景區，甚至上國道10號無須繞道，並減少區域車流回堵，不僅使交通便利性大增，也可促進活絡觀光產業發展，當地市民均對未來地區整體發展也充滿期待。

水利局表示，新莊一路開放通車後，周邊綠園道工程仍持續施工，民眾行經該路段，仍需注意安全，至於左營高架橋是否拆除，將於美術北三路及新莊一路通車後，由交通局進行大範圍交通模擬分析區域性車流移轉狀況，依專業評估結果決定。

高市新莊一路與勝利路今通車。（記者陳文嬋攝）

高市新莊一路與勝利路今通車。（記者陳文嬋攝）

新莊一路與勝利路今通車，市長韓國瑜與副市長李四川一同剪綵。（記者陳文嬋攝）

新莊一路與勝利路今通車，市長韓國瑜與副市長李四川一同剪綵。（記者陳文嬋攝）

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