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堪稱全國最安全最乾淨艦艇！ 磐石軍艦染疫事件後首度公開

磐石等3艘軍艦今天首度對外公開，軍友社理事長李棟樑率團登艦慰訪官兵。（記者羅添斌攝）

磐石等3艘軍艦今天首度對外公開，軍友社理事長李棟樑率團登艦慰訪官兵。（記者羅添斌攝）

2020-06-04 16:21:50

〔記者羅添斌／高雄報導〕由「磐石」丶「康定」、「岳飛」等3艘軍艦組成的109年敦睦遠航訓練支隊，歷經官兵染疫事件後，於5月18日恢復戰備，今天首度接受民間團體軍人之友社登艦慰訪，軍方官員說，3艘軍艦歷經重重的消毒丶清潔，並且已恢復戰備，現在堪稱是全國最安全丶最乾淨的艦艇了，國人及官兵家屬都可以安心。

軍人之友社理事長李棟樑今天在國防部副部長張哲平上將的陪同下，南下高雄登艦慰訪3艘軍艦，除了致贈端午節勞軍加菜金之外，李棟樑並且一一致贈官兵禮品，肯定官兵在執行敦睦任務的辛勞。這也是3艘軍艦在染疫事件後，首次對外公開，並且接受民間團體登艦慰訪。

李棟樑指出，日前海軍敦睦支隊依計畫完成鞏固邦誼的遠航任務，發揮了宣慰僑胞、敦睦友邦的貢獻，非常辛勞。他謹代表全國各界要向官兵們表達敬意，並提前祝大家佳節愉快。

李棟樑說，敦睦支隊官兵奉命出國執行公務，在海上航行30多天，乘風破浪備極辛勞。返國後部分官兵、學生確診新冠肺炎，國軍在最短時間內積極進行疫情防控，以維護官兵健康，避免疫情的擴散，積極落實防疫作戰，深得國人的信賴與肯定。

康定號官兵在甲板上揮手歡送。（記者羅添斌攝）

康定號官兵在甲板上揮手歡送。（記者羅添斌攝）

在漆有５３２舷號數字的磐石艦飛行甲板後方，可以看到拉法葉級軍艦康定號。（記者羅添斌攝）

在漆有５３２舷號數字的磐石艦飛行甲板後方，可以看到拉法葉級軍艦康定號。（記者羅添斌攝）

軍友社致贈岳飛軍艦端節慰問金。（記者羅添斌攝）

軍友社致贈岳飛軍艦端節慰問金。（記者羅添斌攝）

成功級軍艦岳飛號。圖為軍艦上的直升機庫。機庫上方為方陣快砲。（記者羅添斌攝）

成功級軍艦岳飛號。圖為軍艦上的直升機庫。機庫上方為方陣快砲。（記者羅添斌攝）

康定號軍艦配有方陣快砲（白色圓柱體）及兩側的快砲。（記者羅添斌攝）

康定號軍艦配有方陣快砲（白色圓柱體）及兩側的快砲。（記者羅添斌攝）

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