請假時數逐年暴增挨批 柯文哲：可能是現在誠實申報

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢。（資料照）

2020-06-04 16:29:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自誇每天7點半準時開晨會是台北市府政治文化，過去還屢次虧其他縣市首長的工作時間沒有他長。但台北市議員吳世正發現，柯文哲上任以來每年請假時數不斷增加，甚至第二任上任一年就請假30天。豈料柯文哲竟回嘴稱「也有可能是現在誠實申報」，讓吳世正傻眼反嗆柯現在是說之前公務員沒有誠實嗎？但柯仍嘴硬強調身為首長，沒有上下班時間，統計請假數字沒有意義。

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，吳世正秀出柯文哲歷年請假時數，第1任一整年的事假、公假加起來才9天，第2年開始增加到19天，第3年16天，第4年28天，第5年30天，直呼「欸，差太多了吧！1年才12個月，第2任開始一整個月就不見了欸！」

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柯文哲卻是不以為意表示，首長是責任制，統計請假時數都沒有意義。吳世正不滿批評柯的說法是混淆視聽，過去自誇自己的工時長，沒事就K一下其他縣市首長的上班時數比較少，「這是同一個柯文哲嘛！」柯不斷跳針說，這是沒有意義的數字啦，我們下班時間繼續在工作，也沒有在加班的啊！

眼見吳世正緊咬不放，柯乾脆兩手一攤表示「搞不好是因為現在比較誠實申報」，吳世正大罵這是公務員統計的數字，現在市長難道是在質疑公務員之前沒有誠實嗎？事實就是請一堆假，要柯承認就好。

吳世正更點評柯文哲2任表現，第1任期是「不重專業、驕縱致敗」，現在則是「熱情不再、人也不見」，因為不能連任了，就把事情都放給副市長。

沒想到柯又回，自己工作時間沒有減少，但不見得都要自己發言。吳世正痛批，數十萬市民投票給你，副市長又沒有選市長，結果你現在這樣給市民答覆嗎？防疫期間從中央到地方，都是首長出來指揮，結果柯文哲沒有當防疫指揮官，卻是跑去高雄忙黨務，就連錢櫃大火那天也是在忙民眾黨？柯文哲重申，首長沒有上下班時間，且「一年後回來看，台北市的防疫策略是對的」。

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