為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

請假時數逐年暴增挨批 柯文哲：可能是現在誠實申報

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢。（資料照）

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢。（資料照）

2020-06-04 16:29:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自誇每天7點半準時開晨會是台北市府政治文化，過去還屢次虧其他縣市首長的工作時間沒有他長。但台北市議員吳世正發現，柯文哲上任以來每年請假時數不斷增加，甚至第二任上任一年就請假30天。豈料柯文哲竟回嘴稱「也有可能是現在誠實申報」，讓吳世正傻眼反嗆柯現在是說之前公務員沒有誠實嗎？但柯仍嘴硬強調身為首長，沒有上下班時間，統計請假數字沒有意義。

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，吳世正秀出柯文哲歷年請假時數，第1任一整年的事假、公假加起來才9天，第2年開始增加到19天，第3年16天，第4年28天，第5年30天，直呼「欸，差太多了吧！1年才12個月，第2任開始一整個月就不見了欸！」

柯文哲卻是不以為意表示，首長是責任制，統計請假時數都沒有意義。吳世正不滿批評柯的說法是混淆視聽，過去自誇自己的工時長，沒事就K一下其他縣市首長的上班時數比較少，「這是同一個柯文哲嘛！」柯不斷跳針說，這是沒有意義的數字啦，我們下班時間繼續在工作，也沒有在加班的啊！

眼見吳世正緊咬不放，柯乾脆兩手一攤表示「搞不好是因為現在比較誠實申報」，吳世正大罵這是公務員統計的數字，現在市長難道是在質疑公務員之前沒有誠實嗎？事實就是請一堆假，要柯承認就好。

吳世正更點評柯文哲2任表現，第1任期是「不重專業、驕縱致敗」，現在則是「熱情不再、人也不見」，因為不能連任了，就把事情都放給副市長。

沒想到柯又回，自己工作時間沒有減少，但不見得都要自己發言。吳世正痛批，數十萬市民投票給你，副市長又沒有選市長，結果你現在這樣給市民答覆嗎？防疫期間從中央到地方，都是首長出來指揮，結果柯文哲沒有當防疫指揮官，卻是跑去高雄忙黨務，就連錢櫃大火那天也是在忙民眾黨？柯文哲重申，首長沒有上下班時間，且「一年後回來看，台北市的防疫策略是對的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
各局處網站公安稽查結果不一樣 議員轟北市府
2020-06-04 16:12

各局處網站公安稽查結果不一樣 議員轟北市府
柯P怨中央振興券會搞大亂 北市︰已做規劃搶商機
2020-06-02 16:38

柯P怨中央振興券會搞大亂 北市︰已做規劃搶商機
八德建設有感 房市買氣持續飆升

八德建設有感 房市買氣持續飆升
中山國中增建停車位追加4成預算 北市府被批圖利
2020-06-02 14:57

中山國中增建停車位追加4成預算 北市府被批圖利
議員批評外送平台消費爭議多 北市︰依法開罰
2020-05-21 16:06

議員批評外送平台消費爭議多 北市︰依法開罰

月薪理財術

月薪理財術
政治今日熱門
2020-06-03 23:21

唐鳳想捐三倍券 台權會冷回：不收政務官捐款

2020-06-03 23:02

陳惠敏突辭時力決策委員 徐永明：全力慰留

2020-06-04 06:33

立法疏漏！傅崐萁可在監修法 還可「自己特見自己」

2020-06-04 00:09

不能說出名字的人？KMT台語影片宣傳高雄市政 完全沒提韓國瑜

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播