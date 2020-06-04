磐石艦染疫事件檢討報告下週完成 高嘉濱、陳道輝復職機率高

軍友社理事長李棟樑（左）今在國防部副部長張哲平上將陪同下，到磐石艦等3艘軍艦探訪慰問，由艦隊指揮部副指揮官郭治國少將（右）代表接受。（記者羅添斌攝）

2020-06-04 15:49:02

〔記者羅添斌／高雄報導〕海軍磐石軍艦官兵染疫事件引發國人關切，軍方官員今天透露，國防部專案小組已完成敦睦支隊所有官兵的訪談，預計下週即可完成調查報告，先前因此事件遭到調職處分的海軍艦隊指揮官高嘉濱中將丶敦睦支隊長陳道輝少將，兩人將因督導不周接受必要的行政懲處，但軍中認為瑕不掩瑜，回復原職的機率相當高。

軍方官員說，沒有人願意看到自己所帶領軍艦的官兵染上疫情，兩位將領在這次事件中都發揮領導統御精神，即便是自己遭到暫時性的調整職務，仍與海軍幹部一一致電接受隔離丶檢疫的官兵，安撫大家的情緒。

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海軍109年敦睦遠航訓練支隊由三艘軍艦組成，其中，磐石軍艦36名官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），由於傳染情形未擴大，衛福部已在上週宣布此案結案，國防部發言人史順文3日也表示，中央流行疫情指揮中心已宣布此案疫調，國軍正持續進行人員、物證比對，近期很快就可以把調查狀況向外界說明。

由於敦睦艦隊染疫案並未造成近一步傳染，中央流行疫情指揮中心上月26日宣布此案結案，並提供6點建議給國防部；而國軍同一日也召開記者會回應疫情中心，並表示敦睦艦隊支隊長陳道輝等人員訪談，已在上週結束。

國防部表示，國軍已經完成人員訪談和物證的蒐證，而中央流行疫情指揮中心宣布此案疫調後，國軍持續進行人員和物證比對，近期很快就可以把調查狀況向外界說明。

軍友社理事長李棟樑向磐石軍艦官兵致送禮品，肯定官兵在敦睦任務的辛勞。（記者羅添斌攝）

先前因此事件遭到調職處分的海軍艦隊指揮官高嘉濱中將，軍中認為瑕不掩瑜，回復原職的機率相當高。（圖擷取自海軍艦隊指揮部網頁）

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