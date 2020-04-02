為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》求助全球被已讀不回！ 帛琉大使：只有台灣願意幫忙

帛琉駐聯合國常任代表鄔露彤大使（Ngedikes Olai Uludong）說，帛琉向全世界求助，卻沒有國家回應，只有台灣願意援助。（圖擷取自Ngedikes Olai Uludong推特）

帛琉駐聯合國常任代表鄔露彤大使（Ngedikes Olai Uludong）說，帛琉向全世界求助，卻沒有國家回應，只有台灣願意援助。（圖擷取自Ngedikes Olai Uludong推特）

2020-04-02 14:24:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎蔓延全球，許多國家的醫療物資短缺，台灣邦交國之一的帛琉受到台灣援助，帛琉駐聯合國常任代表鄔露彤大使（Ngedikes Olai Uludong）說，帛琉向全世界求助，卻沒有國家回應，只有台灣願意援助。

鄔露彤今天在推特上表示，帛琉一直在向國際社會尋求援助，但除了台灣之外，沒有任何國家回應，當所有專家強調檢測、檢測、檢測，卻沒有國家願意義幫助。鄔露彤說，「非常感謝（台灣），患難見真情。謝謝台灣，你知道你的朋友是誰。」

總統蔡英文昨宣布，基於人道考量，台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多支持。外交部說，首波捐贈內容為美國200萬片，歐洲700萬片，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士，以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀和額溫槍等防疫物資。

蔡總統曾在上月10日表示，帛琉是少數沒有出現確診的國家，台灣是防疫合作的夥伴，有意願也有能力，跟國際社會合作，一起對抗疫情。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》協助帛琉防疫！蔡總統霸氣回應：我們說到做到
2020-03-10 17:03

武漢肺炎》協助帛琉防疫！蔡總統霸氣回應：我們說到做到
武漢肺炎》美籍人士在帛琉疑染疫 台新光醫院助遠距採檢送驗
2020-03-07 14:43

武漢肺炎》美籍人士在帛琉疑染疫 台新光醫院助遠距採檢送驗
全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？

全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？
台灣助帛琉檢測武漢肺炎 外交部：幫助帛琉等於幫助自己人！
2020-03-05 11:07

台灣助帛琉檢測武漢肺炎 外交部：幫助帛琉等於幫助自己人！
武漢肺炎》籲民眾免驚慌 帛琉總統感謝台灣協助防疫
2020-03-04 19:55

武漢肺炎》籲民眾免驚慌 帛琉總統感謝台灣協助防疫
夢想青年熱血築夢 踢出自己的一片天

夢想青年熱血築夢 踢出自己的一片天
政治今日熱門
2020-04-01 15:55

政院明開臨時院會 將祭2500億紓困、公布相關方案

2020-04-01 16:07

「外役監條例」修正案初審通過 累犯受刑人可參與遴選

2020-04-01 16:32

國民黨中常會通過改革委員會規劃案 江啟臣擔任總召集人

2020-04-01 16:13

國土計畫法第15條惹議 內政部、民進黨團有共識：不處理

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播