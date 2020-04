武漢肺炎》求助全球被已讀不回！ 帛琉大使：只有台灣願意幫忙

2020-04-02 14:24:02

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎蔓延全球,許多國家的醫療物資短缺,台灣邦交國之一的帛琉受到台灣援助,帛琉駐聯合國常任代表鄔露彤大使(Ngedikes Olai Uludong)說,帛琉向全世界求助,卻沒有國家回應,只有台灣願意援助。

鄔露彤今天在推特上表示,帛琉一直在向國際社會尋求援助,但除了台灣之外,沒有任何國家回應,當所有專家強調檢測、檢測、檢測,卻沒有國家願意義幫助。鄔露彤說,「非常感謝(台灣),患難見真情。謝謝台灣,你知道你的朋友是誰。」

總統蔡英文昨宣布,基於人道考量,台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員,後續會視產能給予國際社會更多支持。外交部說,首波捐贈內容為美國200萬片,歐洲700萬片,包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士,以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀和額溫槍等防疫物資。

蔡總統曾在上月10日表示,帛琉是少數沒有出現確診的國家,台灣是防疫合作的夥伴,有意願也有能力,跟國際社會合作,一起對抗疫情。

