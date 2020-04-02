視察疫情指揮中心 蔡英文自曝︰有時怕接到陳時中電話

總統蔡英文總統今視察中央流行疫情指揮中心，稱讚團隊照顧國家及每一個國人，並表示捐贈口罩是身為國際一份子該做的事。（記者劉信德攝）

2020-04-02 14:04:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文總統今上午前往衛福部視察中央流行疫情指揮中心，感謝所有防疫同仁堅守崗位。蔡總統提到，有時候她很害怕接到指揮官陳時中的電話，因為可能是確診的人數比較多，她的心情也會比較不好一點；她相信她的心情跟其他國人是一樣的，每天起起伏伏，但是心裡還是有穩定的感覺，因為我們有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人，這不但是疫情指揮中心所有同仁的努力，這是整個國家的總動員。

蔡總統抵達「國家衛生指揮中心」後，首先聽取疾病管制署署長周志浩說明武漢肺炎疫情現況及應處作為，隨後致詞時表示，從農曆新年疫情指揮中心就開設了，她記得，在除夕那天，還一直用電話在互相溝通事情，這是她印象最深，也最忙碌的除夕。

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蔡總統提到，在疫情指揮中心開設之後，我們就全體總動員，大家犧牲了假期及陪伴家人的時光，一直到現在已經是清明假期，大家還是堅守在崗位上，不能夠陪伴家人，她要謝謝大家在這段時間的辛勞及無私奉獻，「大家辛苦了」。

蔡總統提到，現在每一天疫情指揮中心開記者會，應該是收視率最高的時候，一則以喜，一則以憂。憂的是因為疫情的關係讓大家比較警覺，憂心疫情失控，所以每天都要藉由疫情指揮中心的報告，了解疫情是不是處於穩定的狀態；喜的是整個社會對專業人員的尊敬及信任越來越深，對一個民主國家來說，這是非常珍貴的資產，整個社會對政府處理疫情的專業人員充分信賴及尊敬，這是讓我們感到非常欣慰的事情，也值得肯定。

蔡總統表示，她跟國人一樣都很關心疫情，所以每天也都會收看記者會，疫情發展到現在，陳時中指揮官帶給全體台灣人平靜及受到照顧的感覺，這段時間，陳指揮官非常辛苦，記者會也很貼心的安排手語老師，非常感謝他們這段時間的服務。記者會帶給社會大眾最新的訊息，相信每一天的準備都很辛苦，在每一個環節都有很多人投入心力。她認為，記者會不僅是大家團結的時刻，對國人凝聚共同對抗疫情的意志力也非常重要。

蔡總統說，這段時間，有時候她也很害怕接到陳指揮官的電話，因為可能是確診的人數比較多，她的心情也會比較不好一點；但是她又很期待陳指揮官打電話告訴她每一個重要的發展，她相信她的心情跟其他國人是一樣的，每天起起伏伏，但是心裡還是有穩定的感覺，因為我們有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人，這不但是疫情指揮中心所有同仁的努力，這是整個國家的總動員，有很多不同部會的同仁在第一線或在後勤，大家都全心地投入，甚至是產業界也都投入了。

蔡總統說，不論是站在第一線的醫護人員、醫檢人員、藥師、郵務士、口罩國家隊的成員，還有各行各業，投入各項防疫任務的國家隊戰士們，大家的士氣都很好，大家也都知道自己肩負的是很重要的國家責任，也就是要保護我們的人民。

蔡總統強調，這段時間由於我們的團結讓台灣的防疫表現受到國際肯定，過去我們組好了國家隊，現在也要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作。病毒不分國界，全世界攜手合作，才能有最大能量來控制疫情，幫助其他國家，也是幫助台灣。因此昨天她也宣布了，在行有餘力的情況下，基於人道考量，我們將會在口罩、藥物、技術等3個方面，協助國際社會，她相信只要大家團結一致，一定能夠度過疫情的挑戰。

近來有網友非常心疼陳時中部長都沒有休息，開玩笑說陳部長有雙胞胎代打上陣。蔡總統說，不僅是陳部長，她相信，每一個人都肩負很沉重的責任，所以請大家務必要珍重、照顧好自己的身體，「你們的健康，就是這個國家的健康」。

蔡總統最後說，今天她帶了充滿維他命C的芭樂來慰勞同仁，希望能夠讓大家營養均衡。照顧好自己，才更能夠照顧別人，台灣需要大家，請同仁們一定要珍重、保護好自己、保重身體，「這是總統的請求，也是命令」。

視察結束後，媒體詢及有許多國家感謝台灣捐贈口罩，總統回應表示，我們盡我們作為國際社會一分子應該做的，防疫需要國際大家一起來合作，因為病毒也沒有分國界。

包括衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳等亦出席活動。

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總統蔡英文總統前往衛福部視察中央流行疫情指揮中心，感謝所有防疫同仁堅守崗位。（總統府提供）

總統蔡英文總統前往衛福部視察中央流行疫情指揮中心，感謝所有防疫同仁堅守崗位。（總統府提供）

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