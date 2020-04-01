武漢肺炎》歐洲首國！台灣與捷克發表抗疫合作聯合聲明

捷克今（1）與台灣簽署並共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。（翻攝自捷克駐台經濟文化辦事處官網）

2020-04-01 18:55:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，捷克今（1）也與台灣簽署並共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。捷克科學院日前已與中研院洽談合作事宜，此聲明則是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力與貢獻國際期盼。

我駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表Patrick Rumlar今天共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。

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根據聲明內容，台灣與捷克雙方機構將協調並分享最佳實踐和合作，夥伴關係合作架構為多面向合作，包括研發快篩檢驗試劑、疫苗的研究與生產、藥物的研究與生產、醫療器械技術研究與轉讓、案例旅遊史及後續追蹤、交流最佳實踐和技術、指定的訊息共享窗口、醫療用品和設備的合作與交流。

我駐捷克代表處表示，台灣與捷克多年來在貿易、投資、科技、文化等各項領域推進合作與交流，兩國在基礎科學、核能安全、科研高等教育及技術交流等都有長足的合作經驗。台灣近年來更展開與捷克在醫療科技與人才的密切交流，包括布拉格市長賀吉普等捷克政要均對我國醫療發展與科技留下深刻印象。

我駐捷克代表處表示，台灣先前已捐贈捷克呼吸器等抗疫醫療物資，而台捷雙邊聯合聲明是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。聯合聲明並有利兩國在既有良好合作基礎上，針對武漢肺炎等流行疾病共同研擬因應對策，期能為世界公衛帶來正面影響及貢獻，與國際社會齊力解決全球健康問題，維護全人類的醫衛安全。

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