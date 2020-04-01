為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》歐洲首國！台灣與捷克發表抗疫合作聯合聲明

捷克今（1）與台灣簽署並共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。（翻攝自捷克駐台經濟文化辦事處官網）

捷克今（1）與台灣簽署並共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。（翻攝自捷克駐台經濟文化辦事處官網）

2020-04-01 18:55:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，捷克今（1）也與台灣簽署並共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。捷克科學院日前已與中研院洽談合作事宜，此聲明則是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力與貢獻國際期盼。

我駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表Patrick Rumlar今天共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。

根據聲明內容，台灣與捷克雙方機構將協調並分享最佳實踐和合作，夥伴關係合作架構為多面向合作，包括研發快篩檢驗試劑、疫苗的研究與生產、藥物的研究與生產、醫療器械技術研究與轉讓、案例旅遊史及後續追蹤、交流最佳實踐和技術、指定的訊息共享窗口、醫療用品和設備的合作與交流。

我駐捷克代表處表示，台灣與捷克多年來在貿易、投資、科技、文化等各項領域推進合作與交流，兩國在基礎科學、核能安全、科研高等教育及技術交流等都有長足的合作經驗。台灣近年來更展開與捷克在醫療科技與人才的密切交流，包括布拉格市長賀吉普等捷克政要均對我國醫療發展與科技留下深刻印象。

我駐捷克代表處表示，台灣先前已捐贈捷克呼吸器等抗疫醫療物資，而台捷雙邊聯合聲明是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。聯合聲明並有利兩國在既有良好合作基礎上，針對武漢肺炎等流行疾病共同研擬因應對策，期能為世界公衛帶來正面影響及貢獻，與國際社會齊力解決全球健康問題，維護全人類的醫衛安全。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》東京疫情惡化！確診逼近600 不排除繼續關閉學校
2020-04-01 18:45

武漢肺炎》東京疫情惡化！確診逼近600 不排除繼續關閉學校
台灣捐口罩 駐荷蘭代表：台荷密切聯繫捐贈作業
2020-04-01 18:40

台灣捐口罩 駐荷蘭代表：台荷密切聯繫捐贈作業
星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !

星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !
羽球》感謝醫護人員「手」護台灣 周天成親贈百條護手霜
2020-04-01 18:37

羽球》感謝醫護人員「手」護台灣 周天成親贈百條護手霜
在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包

在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包
政治今日熱門
2020-03-31 21:56

再批官員害員工與子染疫 林佳龍：假公濟私、疏失明顯

2020-03-31 22:00

最新財產申報出爐 立委徐志榮存款1201萬元、土地42筆

2020-03-31 22:55

WHO一直與台灣合作抗疫？王定宇打臉：10年來70％被拒

2020-03-31 21:49

陳佩琪給的50萬燒光了 柯文哲LINE官方帳號今收攤

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播