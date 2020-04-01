台灣捐千萬片口罩助歐美 華春瑩：搞政治操弄得自省自重

對於台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會先是對在中國疫情爆發時，台灣公告不允許口罩出口提出質疑，後又強調，如果有人想藉疫情搞政治操弄，可得先自省自重。（歐新社檔案照）

2020-04-01 18:33:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中，先質疑台灣在中國疫情爆發時公告不允許口罩出口，後又強調，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄」，可得先「自省自重」。

總統蔡英文今天宣布，台灣將對外提供口罩、技術、藥物協助，捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家的醫療人員。外交部隨後宣布，1000萬片口罩中的700萬片將捐贈給疫情嚴重的歐洲國家、200萬片捐贈美國、100萬片捐贈友邦國家。

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有媒體在中國外交部例行記者會上問到台灣捐贈1000萬口罩給歐美國家，華春瑩先是反回：「我好像記得在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口？」

華春瑩指，現在美國國內疫情形勢十分嚴峻，中國很多省市、企業也在努力積極自發地去向美國人民提供力所能及的幫助，如果台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但她隨後聲稱，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，那他們可能就得要自省自重了」。

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