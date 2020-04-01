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武漢肺炎》忘了中國怎對待台灣？馮光遠嗆爆羅智強

2020-04-01 19:48:19
國民黨台北市議員羅智強（見圖）昨日嗆衛福部長陳時中稱「武漢肺炎」，認為這個稱呼沒有考慮到中國14億人。（資料照）

國民黨台北市議員羅智強（見圖）昨日嗆衛福部長陳時中稱「武漢肺炎」，認為這個稱呼沒有考慮到中國14億人。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員羅智強昨（31）日在臉書指出，衛福部長陳時中稱「武漢肺炎」，這個稱呼沒有考慮到中國14億人；作家馮光遠今（1）日改編中國官員的對台論調反嗆，「誰理你們這些舔共的東西！」

羅智強昨日在臉書表示，「武漢肺炎」一詞帶有歧視意味，日本、加拿大、澳洲、英國、南韓在討論疫情時，都使用「新型冠狀病毒」（COVID-19）來稱呼，如果台灣沒有要歧視中國的意思，為何要吝嗇地不讓覺得被歧視的14億中國人民覺得沒有被歧視？

羅智強今（1）日在臉書繼續提到，若不稱「武漢肺炎」就是舔共，那是否德國總理梅克爾，法國總統馬克宏、英國首相強森，這些不這麼說的國家領導人全都舔共？

2003年，時任中國副總理吳儀說，「邀請台灣參加WHO是於法不符、於理不容、於情不合」。（圖取自沃草）

2003年，時任中國副總理吳儀說，「邀請台灣參加WHO是於法不符、於理不容、於情不合」。（圖取自沃草）

作家馮光遠今天在臉書回應，世界衛生組織（WHO）2003年開會時，正值我國第7度叩關申請加入，但當時的中國副總理吳儀卻說，「邀請台灣參加WHO是於法不符、於理不容、於情不合」，中國當時派駐世衛的代表沙祖康被我國記者詢問：「聽到台灣兩千萬人民的需要嗎？」竟回應：「誰理你們！」

中國2003年派駐世衛的代表沙祖康被我國記者詢問：「聽到台灣兩千萬人民的需要嗎？」竟回應：「誰理你們！」。（圖取自沃草）

中國2003年派駐世衛的代表沙祖康被我國記者詢問：「聽到台灣兩千萬人民的需要嗎？」竟回應：「誰理你們！」。（圖取自沃草）

馮光遠強調，現在羅智強嗆陳時中講「武漢肺炎」，而非使用「新冠肺炎」稱呼，馮改編沙祖康的對台論調反嗆，「誰理你們這些舔共的東西！」

羅智強臉書全文

馮光遠臉書全文

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