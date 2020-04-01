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5年前今日2架美軍F18降落台灣 羅紹和憶往：美台關係微妙

兩架美軍陸戰隊VMFA-323中隊所屬的F-18C型戰機5年前機械出狀況，迫降台南機場。（資料照）

兩架美軍陸戰隊VMFA-323中隊所屬的F-18C型戰機5年前機械出狀況，迫降台南機場。（資料照）

2020-04-01 16:16:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日是4月1日，除了是愚人節之外，對台灣軍方人員來說，還是一個特別節日。前國防部發言人羅紹和回憶，5年前的今日，就是2架美軍F18戰機緊急降落在台南空軍基地的日子。

羅紹和今日在臉書PO文表示，5年前4月1日的下午1點19分，2架美軍F18戰機，因2號機發生機械異常問題，經向我方申請後，緊急降落空軍台南基地。隨後，立即引起媒體及各界關注。

羅紹和說，當時，他在很快的時間內分別接獲國安會秘書長高華柱及部長高廣圻的告知與指導，除立即與總統府、行政院的發言人研商處理方式之外，亦迅速通報外交部及美國在台協會，在尊重美方立場之下，由美方負責後續新聞處理事宜。美方對於國防部的處理方式，以及協助各項行政事宜，事後表達感謝。

羅紹和表示，中華民國與美國的關係很微妙，隨著國家利益和各項主、客觀因素，會產生不同的情境，因此處理相關的事務必須站在國家的立場，不能逞口舌之快。「許多事情能不能説？說到什麼地步？何時說？如何說，往往考驗著我們」。當然，在這過程中，或許會遭到一些質疑、誤會，甚至批評、攻擊，委屈，也只能自吞了。

羅紹和表示，他很感恩在國防部服務期間有許多難得的經歷，以及獲得長官的充分信任，他從其中有諸多的人生體驗和成長。當然，也看到許多長官默默、盡心、竭力的為國家及社會奉獻自己。

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