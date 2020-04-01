國民黨中常會通過改革委員會規劃案 江啟臣擔任總召集人

國民黨主席江啟臣1日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2020-04-01 16:32:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過改革委員會規劃案，改革委員會總召集人由黨主席江啟臣擔任，秘書長李乾龍擔任副總召集人，並設執行秘書1人、委員60人，總共63人。此外，改革委員會還將聘請前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等人參與諮詢顧問團。

國民黨改革委員會共分成「兩岸論述」、「青年參與」、「組織改革」、「財務穩健」四組，成員由中常委、執政縣市首長、地方民代、立法委員代表、青年代表、合格黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達等中聘任。

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「兩岸論述」組共17人，包括王信賢、江碩平、沈慶光、辛翠玲、林郁方、邱師儀、俞振華、施威全、涂力旋、高文誠、高思博、陳汪全、曾柏文、劉泰廷、鄭光宏、蘇 起、黃紹庭等；「組織改革」組共14人，包括于北辰、張斯綱、張雅屏、郭添財、曾文培、游 顥、童惠珍、黃健豪、黃敬平、黃德福、廖國棟、鄧治平、應曉薇、謝坤宏等。

「青年參與」組共18人，包括包正豪、田方倫、李中岑、李眉蓁、林子丞、邱于軒、凌 濤、徐巧芯、陳偉杰、須予謙、黃士修、黃明賢、廖偉翔、錢念群、鍾沛君、羅廷瑋、林杏兒、鄭任宗等；「財務穩健」組共11人，包括王儷玲、朱雲鵬、呂學樟、周冠男、林祖嘉、高永光、陳 樹、陳淑娟、曾銘宗、劉大貝、邱素蘭等。

根據運作規劃時程，4月13日前各組委員將完成召集人選任，並針對題綱問題提供書面意見，4月13日至4月17日由秘書組針對各題綱整理意見，從整理意見中提出新的題綱交各組召集人，4月20日至5月1日新題綱提報分組會議討論，完成分組報告，5月2日至5月15日，提報改革委員會討論，計於5月22日完成書面建議。

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