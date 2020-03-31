為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓+防疫！罷韓團體今發表「洗手罷舞」

罷韓四君子帶頭拍攝洗手罷舞。（記者王榮祥翻攝）

罷韓四君子帶頭拍攝洗手罷舞。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-31 23:32:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄等罷韓團體今透過臉書，發表結合罷韓與防疫兩大主題的「洗手罷舞」，由罷韓四君子帶頭，推廣勤洗手與正確洗手方式，當然洗完手後要加上蓋、投兩步驟，強調洗手對抗武漢肺炎、罷免恢復高雄健康。

Wecare高雄說明，面對疫情的這些日子以來，看到高雄市長韓國瑜先說中央禁止口罩出口「未必是聰明決定」，接著捧漂白水來聞調製比例對不對，其他時間常常沒有行程，躲起來在各局處補習聽簡報，努力想要融入與熟悉市政，「當他用市府的Line與所有的FB通路，推廣著他Ｑ版人偶繪製成的新禮貌運動時，本人卻是為了反罷免固樁，除了讓市府作東請客飲宴，高粱敬了好幾杯」，出席公開活動也讓韓粉直播主追緊緊，完全沒有保持他宣傳的安全距離。

Wecare高雄指出，面對這樣的高雄防疫指揮官，高雄市民的防疫大作戰要自己動起來，罷韓團體由兩位醫生陳冠榮、李佾潔，加上尹立發起人、張博洋副主等罷韓四君子，帶領一群志工一起錄製了「洗手罷舞」！今正式推出。

Wecare高雄表示，為了洗手罷舞，所有夥伴練習很久，練到腰痠背痛，就是要推廣勤洗手與正確洗手方式，配合衛生福利部特別跟大家宣導的，勤洗手正確洗手才是防疫正解；同時在洗手舞中也加入了蓋、投兩個動作，就是希望在勤洗手一起渡過這次疫情後，大家能一起走出門參與這場具有歷史意義的罷免選舉投票，蓋下同意罷免票，投出高雄新未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
固樁？高雄市府夜宴北高雄農漁會幹部 韓國瑜舉杯致意
2020-03-30 20:12

固樁？高雄市府夜宴北高雄農漁會幹部 韓國瑜舉杯致意
綠委控行政介入反罷韓 鳳山警方否認引導式辦案
2020-03-30 18:42

綠委控行政介入反罷韓 鳳山警方否認引導式辦案
防疫下一戰　夏季抗暑怎麼辦？

防疫下一戰　夏季抗暑怎麼辦？
趙天麟質疑韓國瑜破壞警察中立？高市府：有事對著市府、莫針對員警
2020-03-30 18:31

趙天麟質疑韓國瑜破壞警察中立？高市府：有事對著市府、莫針對員警
罷韓團體批韓國瑜主持春祭有韓粉直播？ 高市府：這叫腦補
2020-03-30 11:23

罷韓團體批韓國瑜主持春祭有韓粉直播？ 高市府：這叫腦補
罷韓二階今截止 Wecare高雄：光復高雄總部持續服務
2020-03-28 09:39

罷韓二階今截止 Wecare高雄：光復高雄總部持續服務
民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
2020-03-18 22:28

民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
政治今日熱門
2020-03-31 09:34

陳玉珍稱「台灣不是國家」蘇揆重批：沒資格當國會議員 影片

2020-03-31 09:44

觀光局主管派基層接兒 蘇揆批：官場陋習早該改 影片

2020-03-31 09:53

600億紓困 蘇貞昌：不會像SARS家家戶戶發錢

2020-03-31 10:00

小英最新財產申報出爐 存款4877萬元、土地建物共8筆

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播