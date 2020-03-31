罷韓+防疫！罷韓團體今發表「洗手罷舞」

罷韓四君子帶頭拍攝洗手罷舞。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-31 23:32:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄等罷韓團體今透過臉書，發表結合罷韓與防疫兩大主題的「洗手罷舞」，由罷韓四君子帶頭，推廣勤洗手與正確洗手方式，當然洗完手後要加上蓋、投兩步驟，強調洗手對抗武漢肺炎、罷免恢復高雄健康。

Wecare高雄說明，面對疫情的這些日子以來，看到高雄市長韓國瑜先說中央禁止口罩出口「未必是聰明決定」，接著捧漂白水來聞調製比例對不對，其他時間常常沒有行程，躲起來在各局處補習聽簡報，努力想要融入與熟悉市政，「當他用市府的Line與所有的FB通路，推廣著他Ｑ版人偶繪製成的新禮貌運動時，本人卻是為了反罷免固樁，除了讓市府作東請客飲宴，高粱敬了好幾杯」，出席公開活動也讓韓粉直播主追緊緊，完全沒有保持他宣傳的安全距離。

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Wecare高雄指出，面對這樣的高雄防疫指揮官，高雄市民的防疫大作戰要自己動起來，罷韓團體由兩位醫生陳冠榮、李佾潔，加上尹立發起人、張博洋副主等罷韓四君子，帶領一群志工一起錄製了「洗手罷舞」！今正式推出。

Wecare高雄表示，為了洗手罷舞，所有夥伴練習很久，練到腰痠背痛，就是要推廣勤洗手與正確洗手方式，配合衛生福利部特別跟大家宣導的，勤洗手正確洗手才是防疫正解；同時在洗手舞中也加入了蓋、投兩個動作，就是希望在勤洗手一起渡過這次疫情後，大家能一起走出門參與這場具有歷史意義的罷免選舉投票，蓋下同意罷免票，投出高雄新未來。

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