再批官員害員工與子染疫 林佳龍：假公濟私、疏失明顯

交通部長林佳龍指觀光局同仁造成基層員工及其幼子染疫，疏失明顯。（記者何玉華攝）

2020-03-31 21:56:33

〔記者何玉華／新北報導〕交通部觀光局官員兒子前陣子自菲律賓返國，由觀光局駐機場員工接待，沒想到造成員工及其幼兒染疫；交通部長林佳龍今表示，明顯有疏失，除了對相關員究責，也會提供在不知情下染病的基層員工所有的醫療協助。對於蘇貞昌批評「官場陋習」，他表示，觀光局在機場設立遊客服務中心，有明確服務的對象跟功能，但絕對不能夠假公濟私或公私不分。

林佳龍說，觀光局的同仁有明顯的疏失，也造成防疫的破口，檢討後究責，調離主管職也降職，人事單位也做出一大過的懲處；而在機場的服務同仁未能夠公私分明，也會一併究責，但對於在不知情的情況下接待官員兒子，不慎確診染病的基層同仁，會加以關懷衛冕，提供所有的醫療協助。

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林佳龍說，觀光局身負防疫、紓困第一線工作，非常辛苦，同仁沒有休息 但防疫一定要從政府部門以身作則，觀光局長對此事也有監督不周之責，會進行檢討；至於懲處明快，是否有來自行政院長蘇貞昌的壓力，林佳龍表示，他在第一時間就跟觀光局同仁聯繫，希望他能誠實的告知經過，這其中確實有疏忽之處。

雖然官員在第一時間向林佳龍解釋「一切很巧合」，但林佳龍認為，其實是可以防範的，包括他兒子在菲律賓已經生病，在返台時一定要確實告知防疫單位；尤其是居家檢疫時、3月22日又發燒，3月25日去就醫，26日通報、28日確診，這關鍵的確診前一周，這名官員應該是最了解孩子的狀況，官員就應該做好避免出席公眾場所，這是有明顯的疏失。

而讓不知情的旅服中心服務員去接待他的兒子，造成服務院及其幼子確診，甚至影響到整個幼兒園，這應該都是可以防範的，所以責任的疏失是很明確，不應該做任何辯解，也不能夠把責任推給基層的同仁；說到底，都還是假公濟私。

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