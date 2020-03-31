武漢肺炎》振興紓困總額達兆元 政院：特別預算會再追加1千億

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）說明，蘇院長所說的1兆元總額規模，分別是紓困振興特別預算600億元，蔡英文總統指示從移緩濟急與基金加碼的400億元，以及再從移緩濟急與基金中加碼的1000億元，央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度7000億元，還有將追加的1000億元預算。（資料照）

2020-03-31 19:17:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日在立法院答覆國民黨立委李德維質詢時表示，每個國家針對紓困的方式不盡相同，以台灣來說，紓困總額大概會達到1兆的規模，除了先前已通過的600億防疫預算外，接下來還會有基金、公共支出等，總額約達到新台幣1兆元。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）說明，蘇院長所說的1兆元總額規模，其來源是紓困振興特別預算原本就有的600億元，加上蔡英文總統先前指示，從「移緩濟急」與基金加碼的400億元，這一次再從「移緩濟急」與基金中再加碼1000億元。

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另外，本來預算中有央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度7000億元，因美國有把這些項目列入，政府也把這些項目都算入，所以再增加7000億額度，其中包含央行所提的2000億元融資資金。

Kolas Yotaka指出，最後政府打算要追加的特別預算是1000億元，這一條需要立法院同意及通過，將在近期之內推出，相關用途會在下一階段對外正式宣布。

Kolas Yotaka舉例，美國的2.3兆美元經濟紓困方案當中，有8700多億元是包含貸款，其實計算方式納入貸款的話，額度就是會達1兆元那麼多，1兆紓困總額可佔我國GDP百分之5。這一波武漢肺炎受衝擊最重的就是餐飲、航空、運輸、觀光、旅宿業等，這些都會是政府振興紓困的重點。

針對要追加的1000億元預算何時上路？她表示，未來會先修正特別條例，經立法院三讀通過後，才會提出特別預算，再經立法院同意才能執行，目前時間尚未確定。

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