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    最新財產申報出爐 立委徐志榮存款1201萬元、土地42筆

    最新財產申報出爐，立委徐志榮（右）與妻子王慧珍（左）的存款1201萬元、土地42筆。（資料照，記者蔡政珉攝）

    最新財產申報出爐，立委徐志榮（右）與妻子王慧珍（左）的存款1201萬元、土地42筆。（資料照，記者蔡政珉攝）

    2020-03-31 22:00:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕監察院廉政專刊第158期今天出爐，公布最新一期財產申報資料，除有蔡英文總統及中央研究院、外交部、司法院、考試院、監察院等多名官員，也有多名立委，包括苗栗縣立委徐志榮的財產也公布在列。

    專刊公布的資料，是徐志榮於去年11月1日申報，包括妻子王慧珍名下財產。不動產土地部分，徐志榮夫婦名下共計有42筆土地，分別是買賣、合併及分割繼承取得；建物部分，包括房屋及停車位，共有6筆。另有一輛汽車。

    徐志榮夫婦存款，則為1201萬9220元，有價證券總價額374萬4671元，包括股票總價額314萬1910元及基金受益60萬2761元。不過，徐志榮夫婦也有2筆共613萬9107元的債務，是購屋貸款。

    廉政專刊第158期，除蔡英文的財產申報資料，另有中央研究院副院長劉扶東，外交部次長徐斯儉，正副司法院長許宗力、蔡炯燉，正副考試院長伍錦霖、李逸洋，及正副監察院長張博雅、孫大川等多人。

    立法院則有王定宇、呂孫綾、郭正亮、陳亭妃、高金素梅、許淑華、黃國昌等25名立委。可上「監察院陽光法令主題網」查詢，https://sunshine.cy.gov.tw/News.aspx?n=17&sms=8861

    監察院廉政專刊第158期今天出爐，公布最新一期財產申報資料，除有蔡英文總統，及中央研究院、外交部、司法院、考試院、監察院等多名官員，也有多名立委，包括苗栗縣立委徐志榮的財產也公布在列。（記者彭健禮翻攝）

    監察院廉政專刊第158期今天出爐，公布最新一期財產申報資料，除有蔡英文總統，及中央研究院、外交部、司法院、考試院、監察院等多名官員，也有多名立委，包括苗栗縣立委徐志榮的財產也公布在列。（記者彭健禮翻攝）

    專刊公布的資料，是徐志榮於去年11月1日申報，包括妻子王慧珍名下財產。（記者彭健禮翻攝）

    專刊公布的資料，是徐志榮於去年11月1日申報，包括妻子王慧珍名下財產。（記者彭健禮翻攝）

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