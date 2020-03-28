武漢肺炎》北市公有房地降租紓困 議員要求PO網供業者查找

台北市財政局官網有發布懶人包，提供民眾初步了解市府紓困措施。（取自台北市財政局網站）

2020-03-28 22:56:23

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情延燒，台北市政府針對市有房地祭出降租紓困措施，對象包含市場處經管攤商、攤販及地下街店舖，但市議員吳沛憶表示，市轄運動、文化場館也打算減租，細節卻未公布，老房子文化運動館舍等承租業者期待減租，呼籲相關單位儘快公布方案，並建議市府將市有房地名稱、所在地點公告於網站，便於業者查找。

市府文化局副局長陳譽馨表示，文化局轄下的場館有不同的營運方式，其中承租市有房地如老房子文化運動館舍、促參OT案等文化館所，原則比照3至5月減租50％辦理，委託民間經營管理的館所則採取回饋金延繳的方式，其他藝文補助放寬措施預計下週公布。

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市府財政局主任秘書張素珍說，局網有製作發布懶人包，雖沒名列市有房地產名稱，但有寫出減免租金的對象、未包含的對象等，業者也可致電洽詢相關局處，至於議員建議統一盤點各局處所轄市有房地承租情形並上網公布，財政局會研議可行性。

吳沛憶表示，北市府各局處管轄場館眾多，實際使用人未必知道自己承租的空間是否屬於市有房地，北市府官網查詢不到相關資訊，希望財政局統一盤點各局處所轄市有房地承租情形，並將市有房地名稱、所在地點公告在市府相關網站，讓民眾方便查詢。

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