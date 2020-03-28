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到底熟不熟？曾說和陳時中不熟 柯P今改稱：以前很熟啊！

陳時中、柯文哲與侯友宜3人今日出席「惜食台灣關懷醫護最前線」公益活動，3人互動備受關注。（記者王藝菘攝）

陳時中、柯文哲與侯友宜3人今日出席「惜食台灣關懷醫護最前線」公益活動，3人互動備受關注。（記者王藝菘攝）

2020-03-29 00:28:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日與新北市長侯友宜、中央流行疫情指揮官陳時中同台出席活動，替醫護人員加油；不過，有媒體觀察柯、陳幾乎0互動。受訪時被問到此問題時，柯文哲表示他和陳時中都是醫界的人，「常常見面啦，唉呦很熟了」、「你們這都挑撥離間」。不過，柯文哲本月6日受訪時才表示和陳「不熟」。

綜合媒體報導，陳時中、柯文哲與侯友宜3人今日出席「惜食台灣關懷醫護最前線」公益活動，3人互動備受關注。期間，陳時中與侯友宜互動次數較多，不過和柯文哲幾乎0互動。會後受訪，柯文哲被問及3人席間互動情形時表示，他過去和陳時中都是醫界的人，常常在醫師公會等活動中見到，「常常見面啦，唉呦很熟了」。他更對媒體笑稱「你們這都挑撥離間，你們每天上班也不會跟太太多講什麼」。

不過，柯文哲本月6日受台視新聞專訪，被問到和陳時中是否感情不好時，他則回「不熟是真的啦，但是也沒有什麼好不好啊」。柯文哲當時並稱讚陳時中做得有板有眼，做得很好。柯文哲當時還說，除非陳建仁下來，不然不會有比陳時中厲害，他並笑稱「我來指揮也可以阿，應該也不會太差」。

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