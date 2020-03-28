吳斯懷剛開粉專就有「藍勾勾」 呱吉氣炸：我申請5次都還沒有！

吳斯懷昨日剛開通官方粉專，今日就得到臉書「藍勾勾」，讓台北市議員「呱吉」邱威傑氣得發文。（圖擷自臉書）

2020-03-28 18:48:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委吳斯懷昨日（27）開設官方粉專「立法委員 吳斯懷」，今日馬上就獲得臉書認證的「藍勾勾」，讓身為台北市議員的呱吉（邱威傑）氣到用個人臉書發文，「吳斯懷剛開粉專就有藍勾勾，我申請了五遍，FB還不給我」。

立法院國民黨團要求新科立委成立臉書粉專，目標5萬名粉絲，國民黨立委吳斯懷本週才澄清「吳斯懷」粉專是假的，昨日馬上開通官方粉專「立法委員 吳斯懷」，強調「正版吳斯懷底加啦」，提醒大家不要跑錯棚。

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「正版」吳斯懷的粉專至今才不到1500人按讚，不過卻得到臉書認證的「藍勾勾」，讓身為網紅出身的台北市議員邱威傑氣到發文，指出他申請了5次都沒有，還表示曾經申訴過一次，不僅附上維基百科連結、Youtube頻道，還有媒體報導等多種證據，來證明自己是一個「實際存在的人物」，不過至今邱威傑的臉書專頁「呱吉」卻始終未獲得「藍勾勾」。

PTT網紅「四叉貓」劉宇在文章底下附和「我也申請不過（崩潰）」，網友們也開玩笑表示「你連吳斯懷都不如，而且他還能當立委！可憐吶」、「誰叫你能力不夠當立委」、「中華民國立法委員跟偏安首都市議員的距離啊」，立委陳柏惟也開玩笑說「FB藍的啦！真的」。

據悉，臉書的「藍勾勾」表示已經確認，那是屬於該公眾人物、媒體公司或品牌的真實專頁或個人檔案；「灰勾勾」表示那是屬於該企業或組織的真實專頁。

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