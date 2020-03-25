昨晚出現臉書專頁 吳斯懷：假的

媒體詢問昨晚出現的吳斯懷臉書專頁，國民黨立委吳斯懷澄清，那是假的，他不知道是誰？哪個熱心的人或是惡意的人做的，跟他沒關係，他還沒有成立，但接下來，當然也會成立。（資料照）

2020-03-25 10:31:15

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團總召林為洲日前開出每位立委臉書5萬讚的基本要求，昨晚在臉書上就出現國民黨立委吳斯懷的臉書，吳斯懷今受訪表示，那是假的，不知道是哪個熱心的人或是惡意的人做的，跟我們沒有關係，但未來當然會成立。

吳斯懷今天在立院受訪，對於昨天質詢行政院長蘇貞昌關於軍審法的問題，吳斯懷表示，軍審廢除以來，軍紀狀況層出不窮，主因就是轉移到民間司法後，這幾年看到案例都是無罪或緩刑，最離譜是東引士兵回到台灣休假逾假不歸，理由是女朋友過生日，結果民間司法判的是他沒有逃亡的動機所以沒事，蘇揆聽了也不妥，要求跟司法機關溝通說明國軍的特性，應該如何了解軍事專業來做這些司法判定，他要求國防部以國家安全的角度看軍紀事件，研擬重新恢復軍審法向行政院做出建議。

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吳斯懷說，他昨天也有詢問經濟部長沈榮津跟蘇揆，到2025年天然氣的配比到50%，除了現有儲油槽不夠儲存外，天然氣不安全、不穩定、電價高，我國99%的天然氣是外面買進來，風險非常高，只有兩週儲存量，如果遇到戰爭大陸封鎖海域，船到不了，兩週台灣就斷氣，國安問題應重視，不只政策，還要有解決方案。

媒體也詢問昨晚出現的吳斯懷臉書專頁，吳斯懷澄清，那是假的，他不知道是誰？哪個熱心的人或是惡意的人做的，跟他沒關係，他還沒有成立，但接下來，當然也會成立。

對於台灣基近立委陳柏惟昨日質詢關於香港人來台灣服役，吳斯懷說他不評論，因為立委職權是監督政府，他沒有資格也沒有權限去監督別的立委，應由政府來做評論，「這個我不好說」，「每個人都有自己的問政風格吧！」

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