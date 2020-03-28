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首頁　>　政治

「因為忙，忘了向院長報告」未告知函辦陳家欽 蘇貞昌曝徐國勇說法

蘇貞昌表示，徐國勇未報告函送陳家欽一事，他向政委羅秉成（後右１）討論後，無關偵查不公開。（記者蔡淑媛攝）

蘇貞昌表示，徐國勇未報告函送陳家欽一事，他向政委羅秉成（後右１）討論後，無關偵查不公開。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-28 13:49:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕內政部長徐國勇以處理警方人事案涉及偽造文書，將署長陳家欽涵送法辦，行政院長蘇貞昌今天表示，徐國勇從來沒有來跟我講，是到移送（應是函送，口誤）法辦的當天晚上8點多，才打電話給我辦公室主任說「因為忙，忘了向院長報告」，蘇貞昌難以致信說「竟然是這樣的理由」，然後第2天傳簡訊來說，是不要重蹈黃世銘洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告。

蘇貞昌表示，事關重大，他特別找政委羅秉成法律專家做研究，政風人員所屬廉政署組織法明定，政風人員不是檢察官，也不是司法警察官，沒有司法調查權、沒有警察調查權，政風所做的調查只是行政調查，不是刑事偵查「沒有所謂偵查秘密不公開的事情」，然後他看昨天內政部的聲明，又變成所謂的政風一條鞭，這已經是第三次改口。

蘇貞昌也說，這件事情讓他心頭很沉重，「部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，也是重大的事」，如果部長覺得署長不適任，應該來告訴我，也可以直接把他拉下來，也可以調整職務。

蘇貞昌今天視察台酒公司台中酒廠了解防疫酒精生產狀況，接受媒體詢問陳家欽被徐國勇函送法辦一事，做出沈重說明，只提找陳家欽會面交代他要堅守崗位，告訴他的你的長官這樣子處理就坦然面對司法程序，另提到徐國勇未報告此事是怕重蹈黃世銘洩密案的覆轍。

蘇貞昌今天視察台酒公司台中酒廠了解防疫酒精生產狀況，並向現在工作人員感謝及鼓勵，包括立委何欣純等人陪同。（記者蔡淑媛攝）

蘇貞昌今天視察台酒公司台中酒廠了解防疫酒精生產狀況，並向現在工作人員感謝及鼓勵，包括立委何欣純等人陪同。（記者蔡淑媛攝）

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