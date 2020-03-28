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軍方雄二飛彈增產及壽限換新共86枚 大幅強化聯合制海戰力

雄二飛彈從機動發射車發射瞬間。（圖：軍聞社提供）

雄二飛彈從機動發射車發射瞬間。（圖：軍聞社提供）

2020-03-28 10:24:32

〔記者羅添斌／台北報導〕為有效因應中國軍事威脅，蔡英文總統指示軍方及中科院，要加速天弓及雄風系列飛彈的量產計畫，根據國防部送到立法院外交國防委員會的公開預算解凍報告指出，國防部規劃由中科院完成雄風二型箱組飛彈產製36枚丶雄二飛彈壽限件換裝50枚，合計86枚，將可大幅增加聯合制海作戰運用的彈性。

此外，為了在戰時可視實際戰場需要，並且提高機動性以提高存活率，軍方也將在北丶中丶南丶東部都建置雄風飛彈所需的陣地軍事設施，並建置飛彈機動車組7種91輛。

公開預算解凍報告也證實，目前中部及南部的陣地工程均已完成決標簽約，現正依節點施工中，東部陣地將在今年度內執行招標丶簽約與施工作業，北部陣地依畫將在110年辦理招標作業，目前各陣地工程均依計畫節點執行，進度正常。

雄二飛彈是由中科院研製生產，共有BLK1及BLK2兩種型號，射程依攻擊模式從20公里到148公里，軍方並已進行增程型的雄二飛彈生產計畫，射程可達250公里。雄風二型反艦飛彈武器系統的既有部署型態包含船艦、固定陣地及機動發射車輛，可依需要迅速配置接戰武力，對敵艦展開攻擊。

軍方官員表示，為了因應中國對台軍事威脅，以及增加部署的機動性，軍方近年將生產重點調整為機動部署，因此需要量產止足夠數量的雄風飛彈的機動發射車組，並在適當地點進行相關陣地的設施整建，讓敵方無法掌握我雄風飛彈的具體位置。

為反制中國軍事威脅，國防部將加速雄風飛彈及機動發射車組的量產計畫。圖為雄風飛彈機動發射車組。（資料照片）。

為反制中國軍事威脅，國防部將加速雄風飛彈及機動發射車組的量產計畫。圖為雄風飛彈機動發射車組。（資料照片）。

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