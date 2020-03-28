唐鳳邀相關單位會商口罩實名制2.0 精進3關便民程序

行政院政務委員唐鳳會商口罩實名制2.0政策。（資料照）

2020-03-28 11:42:57

〔記者李欣芳／台北報導〕口罩實名制2.0目前進入第二輪預購，據悉，負責推動這項政策的行政院政務委員唐鳳昨天邀集健保署與超商業者會商，唐鳳辦公室今天受訪表示，目前要精進口罩實名制2.0，讓民眾網購口罩時的預訂、付款與取貨等3道程序「更快、更方便」，未來呈報行政院長蘇貞昌拍板後，就可開啟新的精進功能。

為讓民眾更方便取得口罩，口罩實名制2.0第二輪等待時間由第一輪的2週縮短為1週，預購人數也大增。中央流行疫情指揮官陳時中昨天表示，第二輪線上口罩預購比第一輪的參與人數多很多，截至昨天下午1點為止，已有163.3萬人次登記，比第一輪的99萬人多很多，即便系統還有很多地方要修正，但上網速度、塞車情況都減到最低了，民眾可以盡量買、存貨很多。

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唐鳳辦公室今天表示，唐鳳昨天邀集健保署與4大超商業者會商，要讓民眾網購口罩時包括預訂、付款與取貨更快、更方便。

昨有媒體報導口罩實名制2.0才上路不久，實名制3.0政策即將推出，對此，唐鳳辦公室表示，正因為口罩實名制2.0才上路，目前是在精進口罩實名制2.0，因此，不會一下子就跳躍到實名制3.0。

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