《台灣法案》有助加入WHO 蘇揆：證明蔡總統讓台美關係持續進步

美國總統川普今正式簽署《台灣法案》，民進黨立委何欣純下午在立院總質詢關心是否有助於台灣加入WHO？行政院長蘇貞昌回應說「有！」謝謝美國看見台灣的重要性，並證明台美關係在蔡英文總統領導下的持續進步，希望台灣因此在國際上更有擴展空間。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 16:41:16

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普今正式簽署《台灣法案》，民進黨立委何欣純下午在立院總質詢關心是否有助於台灣加入WHO？行政院長蘇貞昌回應說「有！」謝謝美國看見台灣的重要性，並證明台美關係在蔡英文總統領導下的持續進步，希望台灣因此在國際上更有擴展空間。

針對何欣純關心《台灣法案》對台灣加入WHO有沒有幫助？蘇貞昌回應說，謝謝美國看見台灣的重要性，也證明蔡總統領導下的不斷進步，簽署法案不但符合事實，證明台美關係的重要、友好，更讓全世界看見台灣在防疫的不可缺少、願意幫忙，希望能在國際社會更有擴展空間。

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何欣純質詢指出，口罩產量已達每日1260萬片，何時能開放寄送給海外二等親？蘇貞昌回應，海外的已有準備數量，但必須先增加國內的數量，讓大家安心，「如果國內沒照顧好、先照顧海外，有些人會無法接受」；他也提到，防疫作業是團隊運作，各部會互相幫忙，由總統領導。

何欣純也關心兒童口罩能否開放網路預購或校園實名制配送？蘇貞昌表示，配送方式一直在升級，並思考產能增加怎麼讓民眾方便得到，但網路配送牽涉包裝問題，而全國學校大小、人數不一，付錢方式也未必所有人能接受，付費、健保卡的保存運用也有問題，還需要研議，但特教班已經直接配發。

另外，民眾黨立委邱臣遠質詢問到今年GDP能否保2%？蘇貞昌回應說，GDP沒有一個國家說得準，疫情在發展中也無法準確判定，現在就是控制疫情、減少衝擊，紓困盡量面面俱到、立竿見影。

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