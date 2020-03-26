遭中國網軍假傳染疫訃聞 賴清德臉書駁斥：麥擱黑白講啦

賴清德（圖左）在臉書表示自己人很好，還PO出今天出席媒體舉辦的戶外財富管理大獎頒獎典禮的照片。（圖擷取自賴清德臉書）

2020-03-26 22:42:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在臉書散佈準副總統賴清德的假造訃告圖片，文中提及因染上武漢肺炎於25日逝世等不實內容，刑事局偵九大隊追查後研判，疑為中國網軍張貼此不實訊息，意圖製造民眾恐慌，干擾我國防疫工作。對此，賴清德稍早在臉書回應，「麥擱黑白講啦！」

近日有網友於臉書散佈一張副總統當選人賴清德的假造訃告圖片，文中還提及因染上武漢肺炎於3月25日逝世等不實內容，刑事局偵九大隊追查發現散佈的臉書署名「Xiao Chuan Sun」，共申請31個類似署名假帳號，而從部分使用簡體字、中國民眾慣用詞語等多處特徵，研判疑為中國網軍張貼此不實訊息，意圖製造民眾恐慌，干擾我國防疫工作。

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「麥擱黑白講啦！」賴清德在臉書發文指出，最近網路上出現一則由充滿簡體字跟中國慣用語的帳號發出的訃聞，指出他因武漢肺炎逝世，「只能說這位不明人士實在太小看台灣的防疫團隊，完全不知道台灣防疫團隊的厲害，在全國團結抗疫下，不僅僅我，全體國人現在都受到完善的保護」。

賴清德也PO出今天出席媒體舉辦的戶外財富管理大獎頒獎典禮的照片，並表示：「我很好。」文末還特地標註免驚、拒絕假消息。

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