補助觀光4業3個月月薪 行政院：上限加倍至2萬

行政院政務委員龔明鑫（見圖）宣布政府對觀光業等產業員工加碼薪資補助。（記者李欣芳攝）

2020-03-26 17:45:51

〔記者李欣芳／台北報導〕交通部日前宣布將針對觀光旅館業、民宿業、旅行業、觀光遊樂業等4類「艱困企業」的薪資補助方案，政府將補助其每月「原薪資兩成」，上限1萬元，共3個月；行政院政務委員龔明鑫今天傍晚在記者會宣布，經行政院長蘇貞昌與蔡英文總統協調，政府決定加碼補助觀光等這4類艱困產業，把補助上限加碼為每月2萬元，共3個月。

至於經費來源，交通部原先編列42億元，不足的部分，將由就業安定基金支援，龔明鑫說，目前估計實際上用不到約42億元，補助加碼後，投入的總補助經費約70億元。

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交通部原本宣布觀光旅館業、民宿業、旅行業、觀光遊樂業等4類艱困企業，業績衰退達五成以上，針對其不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達兩成之員工，政府補助其每月原薪資兩成，上限1萬元，共3個月。

龔明鑫今天傍晚則宣布補助經費加倍，每月上限加碼為每月2萬元，一樣維持3個月，補助期間為今年4、5、6個月，最近交通部提報行政院核定並公告子法後就可申請。

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