宣傳清明連假旅遊 議員批中市府動作慢還抄襲

台中市政府製作的旅遊宣傳圖卡（左）被質疑抄襲屏東縣。（圖由台中市議會民進黨團提供）

2020-03-26 16:42:04

〔記者張菁雅／台中報導〕清明連假即將來臨，各縣市政府都在加強宣傳當地旅遊，台中市議會民進黨團今（26日）召開記者會，抨擊市府後知後覺，不僅動作慢，而且宣傳圖卡還涉嫌抄襲屏東縣。觀旅局長林筱淇則表示，觀光旅遊宣傳從未停過，至於宣傳圖卡，被廣傳最多的是其他縣市，不是屏東，每個縣市的景點都有特色，沒有所謂的抄襲。

民進黨團總召陳世凱表示，這次連假是吸引各地遊客的機會，其它地方政府都加強宣傳力道，但市府後知後覺，完全看不到宣傳計畫，黨團要為觀光旅遊業者發聲，要求市府必須做出更大動作，實質幫助台中旅遊發展，否則民眾連假出遊不會想到台中。

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議員施志昌指出，武漢肺炎導致旅宿業經營困難，清明連假前，許多縣市都已啟動旅遊宣傳，如高雄找知名歌手黃明志拍ＭＶ，台南是與奇美博物館合作推出旅遊介紹，而基隆、桃園甚至花東等縣市政府也在臉書、廣播不斷放出連假旅遊訊息。反觀台中市，昨天市長盧秀燕臉書才出現宣傳圖卡，且手法和屏東一模一樣，涉嫌抄襲。

議員黃守達、邱素貞表示，旅遊業生意慘淡，更需要觀旅局協助整合旅遊資源，希望市府能在兼顧防疫下做好旅遊宣傳。

觀旅局長︰縣市景點各有特色 無所謂抄襲

觀旅局長林筱淇則表示，市府不管在防疫工作或觀光旅遊宣傳，腳步從來沒有停止過，目前行銷是以網路為主，市府也和溫泉協會、產業故事館、外縣市政府合作行銷，只要上「大玩台中」臉書粉專，就可以看到這2個月以來，觀旅局在戶外旅遊的宣傳與推廣是多麼用心。

至於宣傳圖卡是否抄襲？林筱淇說，其實被廣傳最多的宣傳圖卡是其他縣市，不是屏東，大家在網路上都有看到，誰模仿誰也不一定，就當成是這個時間點各縣市政府為民眾所做的努力，希望大家正面看待這件事，不要刻意導向是抄襲，因為每個縣市的景點都有特色，沒有所謂的抄襲。

清明連假將至，台中市議會民進黨團批市府宣傳動作慢還抄襲。（記者張菁雅攝）

台中市政府觀旅局長林筱淇（中）拿出多項宣傳資料，強調市府持續行銷觀光旅遊。（記者張菁雅攝）

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