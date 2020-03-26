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議員爆3月有8人出國旅遊、蜜月 北市聯醫：當時皆非旅遊警示國

台北市議員王鴻薇爆料，台北市立聯合醫院3月竟核准20人出國，實際出國有8人，其中不乏旅遊、度假、蜜月，出禁令形同虛設。（資料照）

台北市議員王鴻薇爆料，台北市立聯合醫院3月竟核准20人出國，實際出國有8人，其中不乏旅遊、度假、蜜月，出禁令形同虛設。（資料照）

2020-03-26 13:11:42

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王鴻薇今爆料，台北市立聯合醫院「逆時中」，今年3月竟核准20人出國，實際出國有8人，其中不乏旅遊、度假、蜜月，出禁令形同虛設，難怪引起很多基層醫療人員不滿，並質疑醫護出國絕不是個案。

北市聯醫回應，3月1日至3月24日有8名醫事人員出國，出國時間於2月底至3月初，出國地點於出國時至返國皆非旅遊警示第一、二、三級之國家，渠等出國並非應限制及報經同意，惟北市聯院為強化防疫管理及關懷同仁出國所需，請同仁出國前先行報備，以利醫院掌握。

北市聯醫說明，依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，訂定「醫院因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）人員出國規定」，醫事及社工人員因會議、公務或其他特殊原因，欲前往第三級旅遊警告地區，應經所屬醫院報衛生福利部同意；第一級旅遊注意地區、第二級旅遊警示地區應報經所屬醫院同意。

王鴻薇調閱資料發現，3月1日至24日聯醫人員出國狀況，有3人被核准出國參加國際會議、1人核准出國進修、2人核准探親，最後實際上這些人並未出國；但有9人核准出國旅遊，實際有5人出國，另外有3人核准渡假，實際2人出國；2人核准蜜月，實際1人出國。

王鴻薇指出，台北市聯合醫院今年3月核准出國20人，實際出國為8人，其中有部份旅遊者、國際會議與進修者都有自覺主動取消出國，但還是有8人前往旅遊、度假或蜜月，防疫視同作戰，疫情嚴峻，確診案每天增加，醫療資源緊繃，基層人手忙不過來，這些度假人員回來可能還要居家檢疫14天造成人力缺口，當初禁止醫護人員出國根本亂禁一通，造成不公。

王鴻薇說，諷刺的是，真正有必要出國的如進修、參加國際會議後來都有取消出國，反而有8人堅持出國旅遊、度假或度蜜月，那其他配合取消出國的醫護人員是笨蛋嗎？各大醫院核准的標準何在？

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