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首頁　>　政治

監獄動用私刑害死受刑人 綠委促矯正署揪出死角

民進黨立委鍾佳濱今召開記者會，針對獄中發生在監視死角動用私刑一事，要求矯正署應盡速掌握、加以改善（記者彭琬馨攝）

民進黨立委鍾佳濱今召開記者會，針對獄中發生在監視死角動用私刑一事，要求矯正署應盡速掌握、加以改善（記者彭琬馨攝）

2020-03-26 11:40:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕去年10月高雄監獄發生陳姓受刑人在出獄前夕，因與獄友發生爭執，卻遭監所管理員等4人不當管教致死的案件。民進黨立委鍾佳濱今在立法院召開記者會強調，陳姓受刑人被帶到未設有監視器的監獄死角裡霸凌致死，事後根本沒有相關影片可以調閱，要求矯正署應盡速掌握獄中監視死角；陳姓受刑人家屬則在記者會上泣訴，弟弟已經受到法律制裁，且他犯的是輕刑不是重罪，獄中人員卻動用私刑將他凌虐致死，要求法院應重判相關動粗人員。

陳姓受刑人在2018年因家暴、竊盜等案入獄服刑，原定今年一月出獄，不過去年底出獄前夕，卻因與獄友發生爭執，被轉入違規房進行考核，10月17日陳姓受刑人因腳踹房門引起管理員注意，事後遭李姓管理員等4名獄所管理者拖至監獄監視器死角，以手銬固定在地面後拳打腳踢，造成陳姓受刑人頭部受創、肋骨斷裂、脾臟破裂，最終不幸死亡。

民進黨立委鍾佳濱說，儘管本案檢察官已加以起訴，他仍認為，監獄應清楚標示出監視器無法拍攝到的死角，嚴格要求相關人員若前往該地，即須向上報備，不應無故將人帶至該死角。

受刑人家屬陳大姐在記者會上哭訴，她很擔心獄中相關人員會官官相護，對於弟弟只是「輕刑犯」卻受到私刑，被凌虐致死、失去尊嚴，感到非常傷心，要求法官應對明知故犯的管理員盼與重刑。

矯正署副署長周輝煌說，案發後已將獄中監視器由原先的30萬畫素、改至200萬畫素，他並強調，會配合法院相關審理程序，絕不包庇，並將進一步追究行政責任。

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