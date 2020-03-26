台鐵要5月才全面量體溫恐成破口 綠委：別讓陳時中太累！

多位民進黨立委要求台鐵超前佈署，擔心5月才全面量體溫會成防疫破口。（記者陳昀攝）

2020-03-26 11:38:48

〔記者陳昀／台北報導〕清明連假即將來臨，全台大眾運輸面臨高運量挑戰，但民進黨立委發現台鐵要拖到5月才能全面實施體溫測量措施，直指「實在太慢了」，接下來1個月恐成防疫漏洞，要台鐵別讓中央流行疫情中心指揮官陳時中太累太擔心。

進站量測體溫 有34站4/1實施

台鐵副局長杜微回應，有34站會提前在4月1日實施進站量測體溫，清明疏運期間對號列車也不發售站票，礙於防疫器材真的買不到，5月才能到位，他提到，若發生乘客執意搭車又沒有醫療口罩，將協助購置布口罩暫時應變，強調防疫絕不誤點。

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立委賴惠員指出，全台高達241個火車站，台鐵卻拖到5月才能全面量測體溫，許多高流量車站，如台南新營車站每天運量1.1萬人次，就未被列入第一波施行對象中，且若有民眾從中小型車站進入，恐無法因應。

立委黃國書表示，未來兩週是防疫關鍵期，又遇上清明連假，若5月才全面購置恐怕不足以因應，像台中火車站單日進出逾5萬人次，又是市區、中台灣公車客運的重要節點，台鐵沒有超前部署，是嚴重誤點。

他特別提到，目前台鐵針對體溫超標沒有強制拒載措施，旅客若執意搭車也無法管，除了量體溫，更需要務實研擬配套；他更擔心，接下來到5月有一個月破口，額溫槍更難因應乘車人潮，希望台鐵進一步研擬更嚴謹的防範措施。

立委王美惠指出，嘉義市火車站目前有5支額溫槍，卻沒有主動測量、無法隔絕發燒人士搭乘，只有勸導牌要求盡量戴口罩，「台鐵是沒聽到中央指示還是怠慢？陳時中這麼認真在做，不要讓他太累、太擔心。」

「5月1日太慢了！」立委黃世杰表示，桃園位在北北基桃生活圈，但桃捷、北捷2月底就已在全線車站部署紅外線測溫儀，台鐵桃園、中壢站運量都是全國前幾名，內壢也至少每天5萬人次進出，希望盡快補足。

杜微指出，有信心台鐵防疫不會誤點，已購置紅外線測溫儀，目前在南港、板橋、桃園及台北等站測試，3月底前配置到松山、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、台東等22站，併同另12個一等站以額溫槍量體溫，共計34站能在4月1日全面實施，後續配合額溫槍、測量人員到位，最晚5月1日全線量體溫；為降低車內旅客擁擠程度，4月1日至6日清明連假期間，對號列車不發售站票。

杜微坦言，其實1月就開始購置防疫器材，說實話有的買不到，後續將和中央流行疫情指揮中心研議標準作業程序，此外，因現行法規無法強制拒載，加上台鐵醫療口罩只夠供應第一線工作人員，若乘客發燒後執意上車，會請他戴口罩，或協助購置布口罩。

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