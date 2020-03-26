驚險瞬間》小客車前後被戰車包夾 進退尷尬網友都替駕駛擔心

陸軍蘭陽指揮部戰車營昨天在宜蘭員山執行「戰力防護」實兵操演，出動4部M60A3戰車演練，戰車車隊中間卻意外出現一輛民用小客車，引發網友討論。（圖：軍聞社提供）

2020-03-26 11:15:51

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍蘭陽地區指揮部戰車營昨天在宜蘭員山執行「戰力防護」實兵操演，出動4部M60A3戰車加入演練，體積龐大的戰車在街道上機動行進丶轉彎的罕見畫面引發不少民眾圍觀，但卻有一輛小客車不知為何原因就處在戰車車隊中間，前後剛好被2輛戰車包夾，許多網友看到畫面之後，都不禁為這位小客車駕駛嚇出一身冷汗。

軍方官員今天說，這4部M60A3戰車在行進及轉彎時，不僅戰車的車長會嚴密觀看四周有無行人及車輛，旁邊也有安全人員引導，一定都會保持安全距離，至於小客車是怎麼插入戰車車隊中間？軍方官員說，很可能是在某個轉彎處，當兩部戰車經過路口之後，小客車認為後方應無軍用車輛，就直接開到戰車後方，沒想到後方戰車有2輛又趕上了，「這位小客車駕駛心裡也很剉吧！」。

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相關照片昨天被發佈到臉書上之後，立即引發網友的熱烈討論，有網友說「來釘孤支呀」，但也有網友擔心「會不會被輾過去啊？」，「夠有種的，如果覺得不耐煩，會不會超到前面攔車」，「台灣駕駛就是強悍，這方面也是戰鬥民族」。

更有網友觀察到另外一個特殊的點，這位網友說：「過彎處沒舖鋼板嗎？這柏油舖的很札實喔~」。

小客車前後都有體積龐大的戰車，網友都為小客車駕駛擔心。（圖：軍聞社提供）

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