立委質疑新店隨機殺人案畫面外流 警政署：朝洩密罪偵辦

民進黨立委莊競程質詢警政署副署長劉柏良，質疑日前新店隨機殺人的行凶影片外流明顯是由兇嫌的行車紀錄器所拍攝，理應被警方保管的證據卻遭外流，有違偵查不公開原則，且對受害者家屬是二度傷害，警政署表示將朝洩密罪偵辦。（資料照）

2020-03-26 11:10:57

〔記者吳書緯／台北報導〕日前新店隨機殺人案震驚全國，行凶影片令人怵目驚心，許多知名人士籲勿分享影片以免造成受害者家屬二度傷害，也引發警方將影片外流的質疑；警政署副署長劉柏良表示，目前以朝洩密罪的方向偵辦，未來也將落實偵查不公開的原則。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部次長蘇麗瓊、法務部保護司司長黃玉垣、內政部警政署副署長劉柏良等官員列席，就「從社會事件檢討社會安全、精神衛生與復健資源之布建」進行專題報告，並備質詢。

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民進黨立委莊競程質詢警政署副署長劉柏良，質疑外流的行凶影片明顯是由兇嫌的行車紀錄器所拍攝，理應被警方保管的證據卻遭外流，有違偵查不公開原則，且對受害者家屬是二度傷害。

劉柏良表示，去年司法改革有提到偵查不公開原則，行政院也有強調，警政署也有要求，疑似外流部分我也很遺憾，目前朝洩密罪的方向偵辦，未來也會朝向內部監控的加強。

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