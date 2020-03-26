綠委質疑防疫津貼只限醫護 衛福部次長蘇麗瓊：非我業務

立委蘇巧慧質疑，衛福部所訂定補助津貼及獎勵要點，只限定於醫師與護理師，忽略其他醫事人員，備詢的衛福部次長蘇麗瓊說此業務非由她負責，不清楚細節。（資料照）

2020-03-26 10:57:22

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，各醫院全力防疫與救治病人任務繁重；民進黨立委蘇巧慧今天在立法院衛環委員會質疑，衛福部所訂定補助津貼及獎勵要點，只限定於醫師與護理師，忽略如醫檢師等其他醫事人員，備詢的衛福部次長蘇麗瓊推說此業務非由她負責，不清楚細節，遭蘇巧慧酸「次長我不知道你們業務分這麼清楚」。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部次長蘇麗瓊、法務部保護司司長黃玉垣、內政部警政署副署長劉柏良等官員列席，就「從社會事件檢討社會安全、精神衛生與復健資源之布建」進行專題報告，並備質詢。

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蘇巧慧質詢指出，武漢肺炎特別條例也明訂應發給醫療與照護的醫事及相關人員津貼，然而在衛福部所制定的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療及防治發給補助津貼及獎勵要點」發給津貼的對象僅限醫師（每日1萬元）與護理人員（每班1萬元），忽略如醫檢師等其他醫事人員以及清潔人員，質疑衛福部是以何種標準訂定？

蘇麗瓊答詢前先表明，這個部份業務是由另一位次長薛瑞元所負責，她個人並不清楚細節，知道是以辛勞度等來考量。

蘇巧慧隨即不滿表示，蘇麗瓊代表衛福部長陳時中赴立院報告業務並備詢，理應要知道部裡業務，當時在朝野協商定武漢肺炎特別條例時就有考量到醫院不僅只有醫師、護理師的辛勞，所以也納入其他人員，然而衛福部所訂定的津貼卻只有醫師與護理師，負責篩檢的醫事檢驗師難道沒有風險嗎？要求衛福不知後提出說明，蘇巧慧也一併詢問我國目前篩檢能量是否足夠。蘇麗瓊表示，我國目前篩檢能量足夠。

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