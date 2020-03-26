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武漢肺炎》美空軍路克基地3人確診 我受訓F16飛行員安全亮黃燈

美國空軍路克基地今天更新疫情警訊，基地的確診人數已達3例，影響我在路克基地受訓F16飛行員的健康安全。（圖：擷取自美國空軍路克基地臉書專頁）。

美國空軍路克基地今天更新疫情警訊，基地的確診人數已達3例，影響我在路克基地受訓F16飛行員的健康安全。（圖：擷取自美國空軍路克基地臉書專頁）。

2020-03-26 09:17:35

〔記者羅添斌／台北報導〕美國疫情益發嚴重，確診人數呈直線上升，有多位我國F16飛行員受訓的美國空軍路克基地，今天更新疫情最新動態顯示，路克基地所在地的亞利桑那州已有401例確診，而路克基地本身也已有3個確診病例，多人隔離，基地的健康保護條件（HPCON）等級上升為B級，也就是疫情已造成中度疫病威脅以及對人員接觸產生風險，我國赴美受訓F16飛行員的健康安全問題，著實令人擔心。

受到疫情影響，路克基地內部也已調整人員及訓練型態與作業方式，路克基地在其官方臉書專頁上貼文表示，基地的維護人員會繼續確保戰鬥機能夠執行任務，同時會適應目前以最低的人員運作配置時間表。

空軍司令部今天上午對此表示，空軍赴美訓練的飛行員健康情形皆正常，並照美軍現行防疫作為防疫，空軍司令部會持續掌握訓員狀況。

軍方官員指出，我國F16飛行員長期在美國空軍路克基地受訓，主要項目包括空對面丶空對空基礎訓練，以及各項戰術攔截演練，此外，還有強調結合實戰場景，依敵我情報分析進行的戰術訓練，在這部分也會與路克基地內美軍的F16戰機進行紅藍對抗演練。

此外，官員指出，美方還特別安排我國飛行員（連同F16戰機）到位在加州的空軍基地進行移地訓練，每次為期10到12天，移地訓練強調結合實戰場景，依敵我情報分析、機種優劣等規劃戰術執行方式，並且是以非教條原則方式實施提示，移地訓練期間會與美軍F15戰機執行不同機種對抗及低空攻擊航線操作。

立院外交國防委員會委員曾赴美國考察我F16飛行員在路克基地受訓狀況，並與基地幹部合影。（圖：擷取自立委呂玉玲臉書專頁）

立院外交國防委員會委員曾赴美國考察我F16飛行員在路克基地受訓狀況，並與基地幹部合影。（圖：擷取自立委呂玉玲臉書專頁）

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